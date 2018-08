İnsanın sevdiği kişiyi kaybetmesi her yaşta yıkıcıdır ancak 15 yaşında böyle bir acıyla başa çıkmak daha da travmatiktir.

Galler'de 16 yaşındaki Blake Ward, denize girdikten sonra gözden kayboldu. Bulunduktan sonra denizden çıkartılan Ward, hemen hastaneye kaldırıldı.

Ward, Liverpool'daki Alder Hey Çocuk Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırıldıktan birkaç gün sonra doktorlar, aileye Blake'in beyin hasarına maruz kaldığını ve bir daha hiçbir zaman iyileşemeyeceğini bildirdi. Böylece aile, oğullarının yaşam destek ünitesinin kapatılması kararını vermek zorunda kaldılar. Yetkililer, artık talihsiz çocuğun hayatını kurtarmak için yapılabilecek hiçbir şey olmadığını açıkladı.

DUYGULARINI BÖYLE ANLATTI...

Stephanie Ray, sevgilisi Blake yaşam destek ünitesinden ayrılmadan önce yatağının bir kenarına kıvrılıp, ona son kez sarılırken fotoğraflandı.

Bu duygusal anı Facebook'unda paylaşan 15 yaşındaki Stephanie, şunları söyledi: "Bugün hayatımdaki en zor gündü ve asla unutamayacağım da bir gün olacak. Bazılarınız Blake'in Salı günü korkunç bir kaza geçirdiğini biliyor olabilirsiniz. Yanındaydım ve asla onu bırakmadım. Hepinizin bildiği gibi Blake sevecen bir insandı, herkes için bir şeyler yapardı. Dün, Blake'in beyninin zarar gördüğünü ve asla iyileşemeyeceğini söylediler. Makinesinin fişinin çekilmesi kararını vermek zorunda kaldık.

Blake'in şu an acı çekmediğini biliyorum. Sonsuza dek özleneceksin, kalbimde her zaman özel bir yerin olacak ve seni asla unutmayacağım. Yükseklere uç bebeğim, seni her zaman severek gururlandıracağım."