Belçika kurdunun fındık tutkusu şaşırttı

Düzce'nin Çilimli ilçesinde yaşayan Eyüp Kumaşoğlu'nun yavruluğundan itibaren fındık bahçesinde büyüttüğü köpeği, alışılmışın dışındaki beslenme alışkanlığıyla dikkati çekiyor.

Bahçede yerde kalan fındıkları toplayarak kabuklarını kıran köpek, içindeki fındıkları yiyor. Kara üzüm de tüketen köpeğin bu anları görenleri zaman zaman şaşırtıyor.

Köpeğinin çok akıllı olduğunu belirten Eyüp Kumaşoğlu, fındık bahçesinde büyümesinin bu alışkanlığı edinmesinde etkili olduğunu söyledi.

Kumaşoğlu, "Yavruluğundan beri burada, fındık bahçesinin içerisinde büyüdü. Cinsi Belçika Malinois. Çok akıllı bir köpek. Fındık bahçesinde büyüdüğü için de fındıkları insan gibi çıtır çıtır yiyor. Fındık da veriyoruz. Vermediğimiz zaman zaten kendisi bahçeye girip yerde kalan fındıkları, başak yapar gibi toplayıp çıtır çıtır yiyor. Biz de oralarda uğraşmasın diye bağlı olduğu zamanlarda mama niyetine fındık veriyoruz" dedi.

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Elif Kumaşoğlu da köpeğin farklı yiyeceklere ilgi gösterdiğini belirterek, "Bence de çok akıllı bir köpek. Hem kara üzüm hem de fındık yiyor" ifadelerini kullandı.