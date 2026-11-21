Bolu Kız Öğretmen Okulu’nun kurucu öğretmenlerinden Muhittin Fehmi Özgen, 1953 yılında başlattığı çalışmalarla Bolu'nun bitki, kayaç ve fosil örneklerini bir araya getirdi.

Öğrencileriyle birlikte Bolu ve çevresinde arazi incelemeleri gerçekleştiren Özgen, topladığı böcek, kayaç, bitki ve fosil örnekleriyle bir koleksiyon oluşturdu.

Oluşturulan koleksiyon, İskoçya'nın Edinburgh kentindeki dünyaca ünlü herbaryum merkezine gönderilerek sergilendi.

Koleksiyonun günümüze ulaşan örnekleriyse emekli tarih öğretmeni Mehmet Tunçkol tarafından kurtarılarak, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi herbaryumuna bağışlandı. 5 kutudaki 600 örnek, Prof. Dr. Nursel İkinci’nin gözetiminde korunuyor.

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"DEĞERLİ TARİHİ BİR KOLEKSİYON"

Özgen’in oluşturduğu herbaryumun 2006 yılında kendilerine ulaştığını aktaran Prof. Dr. İkinci, “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin herbaryumunda bulunuyoruz. Bizim üniversitemizin herbaryumu 2001 yılında kuruldu. Ancak 2006 yılında bizim elimize çok değerli tarihi bir koleksiyon ulaştırıldı, emekli tarih öğretmeni Mehmet Tunçkol tarafından” dedi.

"ZAMANINDA 75 KUTU OLARAK YAPILMIŞTI"

Koleksiyonun kurtarılamayan bir kısmının da bulunduğunu belirten İkinci, “Burada gördüğünüz beş kutu, bunlar 1953 yılında başlayarak 1961-63 yıllarına kadar Bolu çevresinden toplanmış bitki örneklerinden oluşuyor. Burada ilginç olan üniversitelerde verilen eğitim kalitesinde bir koleksiyon oluşturulmuş olması. Ve bunlar aslında bizde şu an 5 kutu var ve 600 kadar örneğimiz var. Ama bunlar zamanında 75 kutu olarak yapılmıştı. Ancak bunlar bize erişebildi. Bu bitki koleksiyonunun yanında böcek ve fosil, kayaç, değerli mineraller koleksiyonu da vardı. Onların akıbetini tam bilemiyoruz” ifadelerini kullandı.

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"TAŞRADAKİ TÜRKLER TARAFINDAN KURULMUŞ İLK HERBARYUM"

İkinci, “1953 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nde ancak Ankara ve İstanbul'daki üniversitelerin kurumsal herbaryumları vardı. Yani burada neredeyse şunu diyebiliriz ki taşradaki Türkler tarafından kurulmuş ilk herbaryum gibi düşünebiliriz bunu. Mimarı, öğretmen Muhittin Fehmi Özgen. Çok değerli bir öğretmen. 1952'nin sonunda Bolu'ya geliyor. Bu örnekleri, müzeyi oluşturuyor. Ancak öncesinde 1947 yılında daha önce öğretmenlik yaptığı Balıkesir Savaştepe'de de yine bir herbaryum kuruyor. Ancak onlar günümüze erişemedi maalesef” diye konuştu.

"GÖSTERDİĞİMİZDE ÇOK DUYGULANDI"

Özgen’in, korunan herbaryumu yıllar sonra görme imkanı bulduğunu belirten İkinci, “Şimdi bu eserler bize 2006 yılında ulaşmıştı. Hemen Muhittin Özgen'i bulma çalışmalarına giriştik. Okan Külköylüoğlu hocamız çok çaba harcadı bu konuda. Kendisine ulaştık ve 2007 yılında davet ettik onu üniversitemize, buraya bu herbaryumumuza geldi. Örnekleri kendisine gösterdiğimizde çok duygulandı. Gözleri doldu, ‘Beni tekrar dünyaya getirdiniz’ dedi ve umudu kesmişti. ‘Ben’ dedi ‘Bu örneklerin ben Bolu'dan işte 1960'lı yılların başında ayrıldığımda çöpe atıldığını düşündüm’ demişti. Onları böyle yaşatmış olmamız kendisini çok mutlu etti” dedi.