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        Haberler Yaşam Çam ormanlarıyla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı karla kaplandı

        Çam ormanlarıyla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı karla kaplandı

        Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bulunan çam ormanlarıyla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı karla kaplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 10:17 Güncelleme:
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        Çam ormanlarıyla çevrili park karla kaplandı

        Erzincan kent merkezine 70 kilometre uzaklıktaki 8 bin 964 hektarlık bölge, 2017'de Türkiye'nin 219'uncu tabiat parkı ilan edildi.

        Her mevsim farklı güzelliklere bürünen ve doğa tutkunlarının ilgisini çeken tabiat parkı, birkaç gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası beyaza büründü.

        Çam ormanlarıyla çevrili olan ve akarsular ile göllerin bulunduğu bölgede güzel manzaralar oluştu.

        Dumanlı Tabiat Parkı'nın kış güzelliği havadan görüntülendi.

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