Türkiye'de ve Avrupa genelinde akarsular, nehirler, göller ve kıyı bölgelerinde yaşayan yarı sucul etçil bir memeli olan Avrasya su samuru, 2020'de Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin "Tehlike Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi"ne girdi ve "tehlikeye yakın" kategorisinde listelendi.

Dicle Nehri kıyısında kazdığı çukurlarda yaşayan, avlanması halinde avlayanlara para cezası uygulanan su samuru, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nin doğal yaşamını ve biyolojik zenginliğini kayıt altına alan fotoğraf sanatçısı Veysi Arcagök tarafından kayda alındı.

"DİCLE VADİSİ, DİCLE NEHRİ VE HEVSEL BAHÇELERİ BİRÇOK ZENGİN TÜRÜ BARINDIRIYOR"

Veysi Arcagök, Dicle Nehri kıyısında kuş fotoğrafları çekerken Avrasya türü yavru su samurunun hayalet ağdaki bir balığı yerken gördüğünü söyledi. Daha önce de yetişkin bir su samurunu görüntülediğini anlatan Arcagök, şunları kaydetti:

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"Boş zamanlarımda sürekli, Dicle Nehri kıyısına kuş fotoğrafları çekmeye ve gözlem yapmaya gidiyorum. Diyarbakır'da bu açıdan çok şanslıyız. Dicle Vadisi, Dicle Nehri ve Hevsel Bahçeleri birçok zengin türü barındırıyor. Sadece kuşlar değil, tilki, su samuru gibi canlılarla da karşılaşıyoruz. Daha önce yetişkin bir su samurunu çekmiştim.

Şimdi de yavru bir su samurunu, balıkçıların suya atıp, daha sonra çekmediği bir hayalet ağa takıldığını gördüm. Yavru su samurunun çırpınıp kurtulmaya çalıştığını düşündüm. Su samuru o hayalet ağı sudan çıkarıp taşların üzerine bırakmış, içindeki balıkları yiyordu. Bir süre çekim yaptım, balıklar bittikten sonra su samuru, suya dalıp gözden kayboldu"

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Suya atılan ve suda unutulan ağların birçok canlıya zarar verdiğini dile getiren Arcagök, insanların bu konuda daha duyarlı olması gerektiğine dikkati çekti.

Arcagök, "Yavru su samuru gittikten sonra ağı sudan çıkardım. Doğaya ciddi zarar veriyor. Bunların kullanılmaması gerekiyor. Dicle Vadisi, çok sayıda hayvana ev sahipliği yapıyor. Doğayı koruyup canlılara sahip çıkmamız lazım" dedi.