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        Haberler Yaşam Doğanın tırmanış ustası ağacın tepesinde görüntülendi

        Doğanın tırmanış ustası ağacın tepesinde görüntülendi

        Artvin'in zorlu coğrafyasında bazen kayalıkların üzerinde, bazen sarp yamaçlarda görülen yaban keçisi, bu kez bir ağacın tepesindeki görüntüsüyle dikkati çekti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 09:56 Güncelleme:
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        Ağacın tepesinde şaşırtan görüntü

        Artvin’de kaydedilen görüntüler, yaban hayatının zorlu doğa koşullarındaki mücadelesini gözler önüne serdi.

        Sarp kayalıkların ve dik yamaçların usta tırmanıcısı olarak bilinen yaban keçisi, bu kez bir ağacın tepesinde görüntülendi.

        Ağacın dalları arasında çevik hareketlerle ilerleyen yaban keçisi, bir süre burada kaldıktan sonra aşağı inerek kayalıklara doğru yöneldi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, görüntüleri sosyal medya hesabından, "Doğasında var! Yaban keçileri için sınırları biz belirlemiyoruz. Kayalıklar, sarp yamaçlar, hatta ağaçlar Doğanın her köşesi onların yaşam alanı" ifadeleriyle paylaştı.

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        Yaban keçisinin ağacın tepesindeki sıra dışı anları kameraya yansırken, görüntüler doğanın usta tırmanıcılarının yaşam mücadelesini bir kez daha ortaya koydu.

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        #yaban keçisi
        #ARTVİN
        #ağacın tepesindeki yaban keçisi
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