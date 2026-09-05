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        Haberler Yaşam Hatay sahilini süsleyen kum zambaklarını koparana 699 bin TL ceza

        Hatay sahilini süsleyen kum zambaklarını koparana 699 bin TL ceza

        Hatay'ın Samandağ sahili koruma altındaki endemik bitki türü olan kum zambaklarıyla süslendi. Sahilde güzel görüntüler oluşturan kum zambaklarını koparmanın cezası 699 bin 245 TL olduğu belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 11:32 Güncelleme:
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        Hatay sahilini kapladı... Sakın koparmayın!

        Samandağ sahili her yıl olduğu gibi koruma altındaki kum zambaklarıyla bezendi. Beyaz renkli çiçekleri ve kokusuyla hayranlık uyandıran kum zambakları, tatilcilerin yanı sıra fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.

        Kum zambakları nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında tutuluyor. Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alınan endemik bitki türleri arasında yer alan kum zambaklarını koparmanın cezası, 699 bin 245 TL olduğu belirtildi.

        "KESİNLİKLE KOPARTILMAMALI"

        Samandağ'da kum zambaklarının korunması için gönüllü çalışma yürüten fen bilgisi öğretmeni Cansel Baytar, "Türkiye’de özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinin kıyı kesimlerinde, kumul alanlarda ve sahillerde yetişmektedir. Beyaz renkli çiçekleri ve hoş kokusuyla dikkat çekmektedir. Soğanlı bir yapıya sahip olması, bitkinin toprak altında besin ve enerji depolamasını sağlar. Bu sayede uzun yıllar yaşamını sürdürebilir ve uygun koşullar oluştuğunda yeniden gelişerek çiçek açabilir. Yaprakları uzun, dar ve etli bir yapıdadır.

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        Kum zambaklarının sahillerde ve kıyı şeritlerinde bulunması, bu alanlara uyum sağlamış olmalarından kaynaklanmaktadır. Ancak kıyı alanlarındaki insan faaliyetleri ve bitkinin doğal ortamından koparılması, kum zambakları açısından önemli tehditler oluşturmaktadır. Vatandaşlarımızın kum zambaklarına karşı duyarlı olması gerekiyor. Onları korumanın en güzel yolu, sadece fotoğraflarını çekerek doğal ortamlarında bırakmaktır. Kesinlikle koparmamalı, soğanlarını yerinden çıkarmamalı ve bulundukları alanlara zarar vermemeliyiz" dedi.

        Sahilde yürüyüş yapan Doğa Amuk ise "Bu kadar güzel bir sahilimizde kum zambaklarını görmek gerçekten mutluluk verici. Fotoğraflarını çekiyorum, kokluyorum ama kesinlikle koparmıyorum. Çünkü korunması gereken, doğal yaşam alanlarımızın önemli bir parçası olan bir bitki" diye konuştu.

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        #kum zambakları
        #Hatay
        #Samandağ
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