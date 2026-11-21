Ankara'da yaşayan 29 yaşındaki çelik kaynak ustası Türkoğlu, 13 yıl acil tıp teknisyeni ve iş güvenliği uzmanı olarak görev yaptı.

Ardından bir akaryakıt tesisinde kaynakçı olarak çalışmaya başlayan Türkoğlu, şefinin tavsiyesiyle kaynakçılık kursuna katılarak sertifika aldı.

Türkoğlu, çeşitli şantiye ve atölyelerde çalışmayı sürdürürken kendi atölyesini kurma hedefiyle yaklaşık 5 ay önce Hatay'dan Ankara'ya taşındı.

Burada kendi kaynak atölyesini açan Türkoğlu, şimdi ise kadın kaynakçıları bir araya getirerek birlikte üretim yapabilecekleri bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefliyor.

"İŞİNİ İYİ YAPTIKTAN SONRA HERKES HERKESE SAYGI DUYUYOR"

Feyzanur Türkoğlu, yaptığı açıklamada, atölyesinde çelik konstrüksiyon, hafif çelik imalatı, dekoratif ürünler ve sahne tasarımlarına yönelik üretimler yaptığını söyledi.

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Mesleği öğrenme sürecinde çeşitli zorluklarla karşılaştığını belirten Türkoğlu, başlangıçta çevresinden yeterince destek görmediğini, kendi çabasıyla şantiyelerde çalışarak deneyim kazandığını anlattı.

Türkoğlu, kadınların erkek işi olarak görülen mesleklerde çalışmasına yönelik önyargıların az da olsa devam ettiğini dile getirerek, "Ama o önyargıyı yıktığımızı düşünüyorum. Artık o düşünce kalmadı ülkemizde. Kadınlar da kaynak yapabiliyor, erkekler de kaynak yapabiliyor. Kadınlar da aşçı olabiliyor, erkekler de. Öyle bir ayrım çok fazla kalmadı. İşini iyi ve titizlikle, temiz yaptıktan sonra herkes herkese saygı duyuyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynakçılık mesleğinin kadınlar arasında da normalleşmesi için çaba gösterdiğini dile getiren Türkoğlu, sosyal medya üzerinden ulaşanlarla iletişim kurduğunu, meslek liselerine giderek özellikle kız öğrencilere deneyimlerini aktardığını kaydetti.

"İMKANIM OLSA ÇOK DAHA FAZLA ŞEY YAPMAK İSTİYORUM"

Türkoğlu, atölyesini ilk tuttuğunda çevredeki diğer firma sahiplerinin kadın kaynak ustası olmasına şaşırdığını, ancak zamanla kendisine destek vererek kaynak işlerini yaptırmaya başladıklarını söyledi.

Daha fazla destek alması halinde hayata geçirmek istediği çok sayıda proje bulunduğunu belirten Türkoğlu, "Kaynakçı olmak isteyen kadın arkadaşları firmalara yönlendiriyorum. Türkiye genelinde ya da uluslararası alanlarda panelist olarak fuarlara katılım sağlıyorum. Özellikle ülkemizde buna da çok dikkat ediliyor. 'Kadınların sanayideki yeri' konulu panellerde, söyleşilerde bulunuyorum. İmkanım olsa çok daha fazla şey yapmak istiyorum" diye konuştu.

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"KAYNAKÇILIK ÖRGÜ ÖRMEK GİBİ İNCE İŞÇİLİK"

Feyzanur Türkoğlu, atölyesinde şimdilik tek başına çalıştığını, maddi imkanlarını geliştirdikten sonra kadın kaynakçıları istihdam ederek, birlikte üretim yapmayı hedeflediğini kaydetti.

Atölyesini kadın kaynakçıların birlikte üretim yapabileceği ve kadınlara yönelik kaynakçılık eğitimlerinin verilebileceği bir yere dönüştürmek istediğini belirten Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Kaynakçılık örgü örmek gibi ince işçilik, detay isteyen bir iş. Kadınlar da ince işçiliğe çok önem veren insanlar. Ben de kadınların yapabileceğini düşündüğüm için atölyeyi bu şekilde devam ettirmek isterim. Yani 'hayalimdi, açtım, bitti, yaptım' değil. Genellikle kaynakçılık erkek mesleği gibi görülüyor. Ağır sanayi işi gibi görülüyor ama o şekilde değil. Bunu kadınlar da yapabilir, erkekler de yapabilir. Ben de buradan kadın arkadaşlara çağrıda bulunabilirim. Yapmak isteyen herkes yapabilir. Sadece biraz çalışmak gerekiyor. O da bizim elimizde."