Kumrunun yuva yaptığı beton mikserini, 1 aydır çalıştırmıyorlar

Hatay’ın Kumlu ilçesinde beton mikserine yuva yapan kumrunun yumurtadan çıkan yavruları uçana kadar, aracın çalıştırılmamasına karar verildi.

İlçede yaşayan Mulla Biçer, uzun yıllardır beton firmasında mikser şoförlüğü yaparak geçimini sürdürüyor.

Biçer, park halindeki aracını çalıştırmadan önce yaptığı kontroller sırasında mikserin redaktör kazanı çevresinde kumru yuvası olduğunu fark etti.

Yuvayı ve içerisindeki yumurtaları gören Biçer, durumu firma yetkilileri Mustafa ve Resul’e bildirdi. Bunun üzerine yavru kuşlar yumurtadan çıkıp uçana kadar beton mikserinin çalıştırılmamasına karar verildi.

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UYARI KAĞIDI YAZILDI

Alınan kararın ardından kumru yuvasının bozulmaması ve aracı başkasının yanlışlıkla çalıştırmaması için miksere "Dikkat kuş yuvası var" yazılı kağıt asıldı.

Kumru yumurtalarının görülmesinin ardından yaklaşık 1 ay geçerken, 21 günlük kuluçka süresinin sonunda yavrular yumurtadan çıktı. Şimdi ise yavruların yuvadan uçması için yaklaşık 45 günlük sürenin tamamlanması bekleniyor.

Kuş beslemeye merakı bulunan firma çalışanı Hamza Cankır da her sabah uyanır uyanmaz aracın yanına gelerek anne kumru ve yavrularına yem veriyor, su ihtiyaçlarını karşılıyor.

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"YUMURTADAN YAVRULAR ÇIKANA KADAR ARACIN PARK YERİNDE KALMASINI VE İŞ YAPILMAMASINA KARAR VERİLDİ"

Mulla Biçer, beton mikserine yuva yapan kumrunun yavruları uçana kadar aracın çalıştırılmaması yönünde karar alındığını söyledi.

Bir süre önce şahsi işi nedeniyle izin aldığını belirten Biçer, işe döndüğünde aracı kontrol ederken yuvayı ve yumurtaları fark ettiğini anlattı.

Biçer, şöyle konuştu:

"Birkaç gün önce şahsi işimden dolayı izin almıştım. Geldiğimde arabanın kontrollerini yaparken yuvayı ve yumurtayı fark ettim. Yumurtayı gördükten sonra patronum olan Mustafa ve Resul Bey’e ilettim. Yumurtadan yavrular çıkana kadar aracın park yerinde kalmasını ve iş yapılmamasına karar verildi. Her gün gelerek kontrol ediyoruz, yumurtalardan 21 günün sonunda yavruların çıktığını gördük. Yavrular da 45 gün sonra yuvadan uçuyorlar, kumru tekrar yumurtlamazsa artık arabayı çalıştıracağız. Yumurtaları gördüğümüz günden beri arabayı çalıştırmıyoruz. Araba parkta ve öyle duruyor."

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"ARKADAŞLAR VEYA BAŞKASI BİLMEDEN GELİP ARABAYI ÇALIŞTIRIP YUVAYI DAĞITABİLİRLER DİYE ARACA YAZI YAZDIK"

Yuvanın bir başkası tarafından fark edilmeden bozulmaması için araç üzerine uyarı yazısı astıklarını ifade eden Biçer, kumrunun mikser üzerine yuva yaptığını gördüğünde mutlu olduğunu dile getirdi.

Hayvanlara, özellikle de kuşlara ilgisi olduğunu belirten Biçer, şöyle devam etti:

"Yumurtaları ilk gördüğümüzde çok sevindik. Hayvanlara merakım var ve özellikle kuşlara sevgim var. Meraklı olduğumdan dolayı sevindim, o anda çok mutlu oldum. Arkadaşlar veya başkası bilmeden gelip arabayı çalıştırıp yuvayı dağıtabilirler diye araca yazı yazdık. Arkadaşlar dikkat etsinler diye astık. Sağ olsunlar onlar da itina gösteriyorlar ve dikkat ediyorlar. Hamza sağ olsun her gün yem ve su getirip annesine veriyor. Oraya yumurta yaptığı yere koyuyor ve orada annesi yiyerek yavrularını besliyor. Yavru oldu olalı öyle besleme yapıyoruz."

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"KUŞLARIN BÜYÜMESİNİ BEKLİYORUZ, İNŞALLAH KANATLANIP UÇARLAR"

Her sabah gelerek kumru ve yavrularının yem ve su ihtiyacını karşılayan Hamza Cankır da kuşların büyüyüp uçmasını beklediklerini söyledi.

Cankır, Biçer'in yuvayı fark etmesinin ardından kuşlara özenle baktıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Abim fark ettiğinden beridir kuşlara güzelce bakmaya çalışıyoruz. Her gün yemini suyunu vermeye çalışıyoruz. Evimde beslediğim kuşum da var. Bundan dolayı ben de biraz bilgiliyim. Kuşların büyümesini bekliyoruz, inşallah kanatlanıp uçarlar. O güne kadar bir şey yapmayacağız zaten kuşlar, aynı şekilde duracak. İnsanların da böyle duyarlı olmasını istiyorum. Her gün belli bir saatte sabahları besliyorum."