Rüyada çilek yemek, çileğin nasıl ve hangi halde yendiğine göre farklı tabir edilen bir rüyadır. Yorum, çileğin tadına, mevsiminde olup olmadığına, büyüklüğüne ve cinsine göre değişir. Taze ve tatlı bir çilekle çürümüş ya da ham bir çilek aynı hükmü almaz. Çileğin pasta ya da reçel içinde yenmesi, oruçlu iken yenmesi ve rüya sahibinin onu tarladan kendi eliyle toplaması ya da dalından koparması da tabire farklı bir seyir kazandırır. Bekar ile evli bir kimsenin gördüğü rüya da bazı hallerde ayrı yorumlanır.

Rüyada çilek yemek

Rüyada çilek yemek hayırlı rüyalardan sayılır. Rüya sahibinin hayatının düzeleceğine, özellikle gönül ve aile hayatında sevindirici gelişmeler yaşayacağına işaret eder. Bekar bir kimse için karşılık bulan bir sevgiye ya da yeni ve mutlu bir birlikteliğe yorulur. Uzun süredir birlikte olduğu biri varsa onunla evlilik yoluna gireceğine delalet eder. Rüya sahibinin gönlünü hoş edecek olaylar yaşayacağına alamettir. Bereketin ve kazancın artması da bu rüyanın müjdeleri arasındadır. Tabircilerin bir kısmı bu rüyada hayır işlerine vurgu yapar: çilek yiyen kimsenin muhtaç kimselere yardım edeceğine ve hayatının istediği düzende ilerleyeceğine hükmeder.

Rüyada çilek yediğini görmek de aynı hayırlı yönü taşır. Hayatın düzelmesine, gönül hayatında mutluluğa ve hayırlı bir evliliğe alamettir.

Çileği mevsiminde yemek daha mutlu günlerin habercisidir. Kışın, mevsimi dışında çilek yemek ise büyük bir kazanca yorulur. Rüya sahibinin kötü alışkanlığı olan bir dostuna destek olacağına da delalet eder.

Çürük çilek yemek hayra yorulmaz. Kazanca haram karışacağına, hayal kırıklığına ve keyif kaçıran olaylara işaret eder. Bazı tabirciler ise çürük çileği sevdiği kişiyi herkese ilan etmeye ve istenen kara ulaşmaya yorar, fakat yaygın olan olumsuz yorumdur. Ham ya da tatsız çilek yemek ilişkide gerginliğe ve karşılıksız kalan bir sevgiye delalet eder.

Rüyada çilekli pasta yemek

Rüyada çilekli pasta yemek murada ermenin müjdesidir. Yeni bir iş kapısının açılacağına, sorunlara çözüm bulunacağına ve işlerde bolluk görüleceğine yorulur. İçinde çilek olan bir tatlıyı yemek özel hayatta mutluluğun doruğa çıkacağına alamettir. Bekar bir kimse bu rüyayı görürse nişana yakın olduğuna delalet eder. Evli bir kimse için ise eşiyle yeniden yakınlaşmaya delalet eder ve evliliğin ilk günlerindeki gibi bir mutluluğa yorulur.

Rüyada çilek reçeli yemek

Rüyada çilek reçeli yemek aile içinde tatlı bir muhabbete yorulur. Rüya sahibinin herkesin özeneceği huzurlu bir ev hayatına kavuşacağına delalet eder. Uzun süredir çekilen sıkıntıların biteceğine işaret eder. Rüya sahibinin uzun zamandır beklediği mutluluğu nihayet yakalayacağı da bu rüyanın müjdesidir.

Rüyada çilek toplamak ve yemek

Rüyada çilek toplamak ve yemek bol dünya nimetine kavuşmanın alametidir. Rüyada çilek toplayıp yemek, rüya sahibinin evine bereketin gireceğine ve nimetinin artacağına işaret eder. Çileği yemeden yalnızca toplamak ise bol helal kazanca ve maddi sıkıntıların kısa zamanda bitmesine yorulur.

Rüyada çilek koparıp yemek

Rüyada çilek koparıp yemek, rüya sahibinin sevdiği kişilerle birlikte kazançlı bir işe gireceğine delalet eder. Hayatın iyi yönde değişeceğine de alamettir. Rüyada dalından çilek koparıp yemek ise dünyanın güzelliklerinden dilediğince faydalanmaya işarettir.

Rüyada yenen çileğin cinsine ve iriliğine göre tabiri

Yenen çileğin büyüklüğü, rengi ve yetiştiği yer de tabirin yönünü değiştirir. Büyük çilek, beyaz çilek ve dağ çileğinin üçü de hayra yorulur, ama her biri başka bir habere işaret eder.

Rüyada büyük çilek yemek

Rüyada büyük çilek yemek bolluk ve rahatlık haberidir. Çok kazançlı bir iş için adımlar atılacağına, rüya sahibinin huzurlu ve güzel bir hayat süreceğine, darlık çekmeden yaşayacağına delalet eder. Saygınlığının sürmesi ve sorunlarının çözülmesi de bu rüyaya yorulur.

Rüyada beyaz çilek yemek

Rüyada beyaz çilek yemek, rüya sahibinin sağlık sorunu yaşayan bir akrabasının tedavisini üstleneceğine işaret eder. Yakın zamanda maddi durumunun düzeleceğine de yorulur.

Rüyada dağ çileği yemek

Rüyada dağ çileği yemek sevindirici bir haber alınacağına işarettir. Rüya sahibinin getirisi büyük bir işte güzel başarılar elde edeceğine delalet eder. Dağ çileği görmek ayrıca evliliğe yorulur.

Rüyada oruçlu iken çilek yemek

Rüyada oruçlu iken çilek yemek, rüya sahibinin gönlünün ferahlayacağına ve yaptığı işlere itimadının artacağına işaret eder. Kazancının çoğalması ve giriştiği işlerde başarıya ulaşması da bu rüyanın müjdesidir.