Rüyada fındık görmek, fındığın dalda, yerde, sofrada ya da bir yığın hâlinde göründüğü pek çok farklı sahneyle karşımıza çıkar. Tabirde önce fındığın hâline bakılır: taze mi kurumuş mu, tatlı mı acı mı, kabuklu mu kabuksuz mu. Ardından rüya sahibinin fındıkla ne yaptığı gelir. Toplamak, kırıp yemek, satmak, dağıtmak ya da fındık ağacı dikmek her biri ayrı bir yoruma bağlanır.Rüyada fındık görmek hayra yorulur. Tatlı ve taze fındık helal kazanca, bol rızka ve geçim derdinin bitmesine delalet eder.

Rüyada fındık görmek

Rüyada fındık görmek hayırlı bir rüyadır. Fındık mala, rızka ve nimete, helal kazanca ve bereketli bir geçime yorulur. Bu rüya rüya sahibinin muradına ereceğine, geçim derdinin sona ereceğine ve maddi açıdan rahat bir hayata kavuşacağına delalet eder.

Fındığın tatlı, taze ve sağlam olması rüyanın hayrını güçlendirir. Böyle bir fındık helal mala ve bolluğa işarettir. Bazı tabirciler fındığı alanında tanınan bir isim olmaya ve akrabanın işine yardım etmeye de yorar.

Çürük, acı ya da kurumuş fındık ise yorumu olumsuza çevirir. Çürük fındık görmek ihanete ve aile içinde çıkacak bir çatışmaya delalet eder. Acı fındık görmek, acı fındık yemekte olduğu gibi ele geçecek malın helal olmadığına işarettir. Kurumuş fındık hayra yorulmaz, kupkuru fındık ağacı gibi darlığa ve geçimin daralmasına alamettir.

Rüyada tane fındık, yani tek bir fındık görmek, kişinin işten arta kalan zamanının çoğunu evde ailesiyle geçireceğine işaret eder.

Rüyada taze fındık görmek

Rüyada taze ya da yaş fındık görmek, sıkıntılı bir zamanda gelecek güzel bir olaya işarettir. Hayatı değiştirecek bir karar verileceğine ve arzuların gerçekleşeceğine de yorulur.

Rüyada kavrulmuş fındık görmek

Kavrulmuş fındık helal mala ve kazanca işaret eder. Kavrulmuş fındık yemek işte ilerlemeye, fındık kavurmak iyi bir hasada ve bereketli bir döneme yorulur. Bazı tabirciler bu rüyayı işle ilgili uzak bir yolculuğa bağlar.

Rüyada fındık toplamak

Rüyada fındık toplamak, aşk ve iş hayatında başarıya, rahat ve keyifli bir hayata işaret eder. Bu rüya evlilikle de ilişkilendirilir. Erkek için güzel bir kadınla mutlu bir yuva kurmaya ve hayırlı evlada, kadın için kendini ona adayan bir eşle evlenmeye yorulur.

Taze fındık toplamak umutların yeşerip kısa zamanda gerçekleşeceğine delalet eder. Bekar biri için nişan, söz ya da düğünün yakın olduğuna alamettir.

Rüyada ceviz ve fındık toplamak, bir yolculuğun ardından yakın bir arkadaşla ses getirecek bir iş yapılacağına işaret eder.

Rüyada fındık başağı yapmak, girilen işlerde başarıya, maddi ve manevi ilerlemeye ve sıkıntılardan kurtulmaya yorulur.

Rüyada yeşil fındık toplamak

Rüyada yeşil fındık toplamak, sorunların yakında çözüme kavuşacağına işarettir. Yapılan hataların telafi edileceğine, büyük atılımlar yapılıp rahat bir hayata geçileceğine delalet eder. Taze fındık toplamak gibi umutların yeşermesine de yorulur.

Rüyada yerden fındık toplamak

Rüyada yerden fındık toplamak, kalıcı bir mutluluğa ve aile hayatında önemli bir adım atılacağına delalet eder. Yerde fındık görmek sermayenin çoğalmasına yorulur.

Rüyada bahçede yerden fındık toplamak ise kazancın artacağına ve dertlerin biteceğine işaret eder.

Rüyada dalından fındık toplamak

Rüyada dalından fındık toplamak, rahat bir hayata, manevi huzura ve duaların kabul olmasına yorulur. Ağaçtan fındık toplayan kimse aşk ve iş hayatında başarıya ulaşır.

Rüyada fındık yemek

Rüyada fındık yemek, helal mal elde edileceğine işaret eder. Fındık yediğini gören kimsenin eline güçlükle de olsa mal geçer.

Tatlı fındık yemek helal mala yorulur. Rüyada tatlı fındıkların içini yediğini görenin kazancı temiz ve bereketlidir.

Acı ya da çürük fındık yemek ise haram mala delalet eder. Yediği fındığın acı olduğunu gören kimsenin eline geçen mal helal değildir.

Bazı tabirciler fındık yemeyi şifa bulmaya, dertlerin bitip gönlün huzura kavuşmasına bağlar. Yenen fındığın miktarı kadar mal edinileceği de söylenir.

Rüyada fındık içi yemek

Rüyada kavrulmuş ve tatlı fındık içi yediğini gören helal mal edinir. Fındık içi acı ya da çürükse elde edilen mal haramdır. Fındık içi yemek kısmete ve şansa da yorulur. Hayal edilen şeylere zahmetsizce kavuşmaya işaret ettiği de söylenir.

Rüyada fındık kırıp yemek

Rüyada fındık kırmak, zahmetle ve güçlükle elde edilecek kazanca işarettir. Bu kazancın eşin yardımıyla geleceği de yazılır. Fındığı kırıp yemek büyük mutluluklara ve iş hayatında büyük çalışmalara delalet eder.

Rüyada kabuklu fındık kırıp yemek, ekonomik durumun düzeleceğine ve kişinin yanındakileri de ekmek sahibi yapacağına yorulur.

Rüyada fındıklı çikolata yemek

Rüyada fındıklı çikolata yemek, sıkıntılardan kısa zamanda kurtulup sevinçli haberler alınacak bir döneme girileceğine işaret eder. Bu dönemde rakiplerin kıskançlığıyla karşılaşılacağı da yazılır. Fındıklı bir tatlı yemek talihin dönmesine ve kısmetle hayatın tadını çıkarmaya yorulur.

Rüyada fındıklı lokum yemek

Rüyada fındıklı lokum yemek, sevinçli haberlere ve aileden gelecek desteğe delalet eder. Anne babanın hayır duasını almaya, sıkıntıların yavaş yavaş bitmesine de işarettir. Bazı tabirciler bu rüyayı gösterişli bir düğünle evlenmeye ve darlıktan kurtulmaya bağlar.

Rüyada fındık faresi görmek

Rüyada fındık faresi görmek, tabirciler arasında iki ayrı yöne yorulur.

Bir kesim bu rüyayı olumsuz sayar. Fındık faresi kötü ahlaka ve başa gelecek bir bela ya da musibete işaret eder. Evde fındık faresi görmek, dost görünümlü bir düşmanın eve gidip geldiğine delalet eder. Fındık faresini öldürmek ise düşmanlardan kurtulmaya ve kurulan tuzakları boşa çıkarmaya yorulur.

Öbür kesim bu rüyayı hayra yorar. Bu yoruma göre rüyada fındık faresi görmek, uğranılan zararın telafi edileceğine ve güzel bir hayat sürüleceğine işarettir.

Rüyada küçük fındık faresi görmek, para sıkıntısından kurtulup borçların ödeneceğine ve eve huzur dolacağına yorulur.

Rüyada fındık faresi kovalamak

Rüyada fındık faresi kovalamak, hayattaki fırtınaların dineceğine işaret eder. Dost ve akrabayla güzel vakit geçirileceğine de delalet eder.

Rüyada kabuklu fındık görmek

Rüyada kabuklu fındık görmek mülke, rızka, mala ve nimete işaret eder. Kabuklu fındık garip, zengin ve cömert bir kimseye de yorulur. Böyle bir kimseyle tanışmak ya da ondan fayda görmek bu rüyanın müjdesi sayılır.

Bazı tabirciler kabuklu fındığın bir kavgaya ve tartışmaya da işaret edebileceğini söyler. Bu yorum azınlıkta kalır, kabuklu fındık çoğunlukla mal ve rızık haberi olarak tabir edilir.

Rüyada fındık bahçesi görmek

Rüyada fındık bahçesi görmek, garip, zengin, cömert, kâr sahibi ve insanların arasını bulan bir kimseye yorulur. Fındıkla dolu bir bahçe mala ve nimete, zenginliğe ve bolluğa işarettir. Bazı tabirciler bu rüyayı hanenin ve işin bereketine, dertlerin unutulmasına bağlar.

Rüyada fındık bahçesinde olmak da mala, nimete ve bolluğa delalet eder.

Rüyada fındık tarlası görmek, yokluk ve darlık görülmeyeceğini müjdeleyen hayırlı bir rüyadır. Umutların yeşermesine, aşk ve iş hayatında şansın açılmasına yorulur.

Rüyada fındık içi görmek

Rüyada kavrulmuş ve tatlı fındık içi görmek helal mala delalet eder. Mutluluk verecek gelişmelere ve üzüntünün kısa sürede bitmesine de yorulur.

Çürümüş ya da acı fındık içi gören kimse ise birinden azar işitir.

Rüyada kabuksuz fındık görmek, kaybedilen kazancın geri geleceğine, kuruntudan ve korkudan kurtulmaya işaret eder. Soyulmuş fındık görmek müşterinin çoğalmasına ve yüzün gülmesine yorulur.

Rüyada fındık ağacı görmek

Rüyada fındık ağacı gören kimsenin oğlu olur. Bu rüya kişinin ve yakınlarının mutlu ve sağlıklı günler yaşayacağına işaret eder.

Kupkuru ve yapraksız bir fındık ağacı ise hayra yorulmaz. Böyle bir ağaç fakir düşmeye delalet eder.

Bazı tabirciler fındık ağacını bencil ve cimri bir kimseye, nimetten faydalanıp başkasına el uzatmayan birine yorar.

Rüyada fındık odunu görmek, sevilen kişilerden gelecek destekle mutlu olmaya ve işlerde zirveye çıkmaya yorulur.

Rüyada dalda fındık görmek

Rüyada dalda fındık görmek, hastalığın yenileceğine ve hayırlı bir işe girilip zenginleşileceğine işarettir. Zenginleşen kişinin ihtiyaç sahiplerini gözeteceğine de delalet eder. Ağaçta fındık görmek kötülükle karşılaşmadan yaşamaya yorulur.

Rüyada dalında fındık görmek, yeni bir ev sahibi olmaya ve sevilen kişilerle kurulacak bir ortaklıktan büyük kazanç elde etmeye yorulur. Ağaçta taze fındık görmek umutların gerçekleşeceğine işaret eder.

Rüyada yeşil fındık ağacı görmek

Rüyada yeşil fındık ağacı görmek, kuru ağacın aksine hayra yorulur. Yaprakları canlı bir fındık ağacı, rüya sahibine ve ailesine huzurlu, sağlık içinde geçecek günler müjdeler.

Rüyada fındık ağacı dikmek

Rüyada fındık ağacı dikmek, yapılan iyiliklerin karşılığında büyük bir dost kazanmaya delalet eder. Muradına ermeye ve istenen hayatı bulmaya da işarettir.

Rüyada fındık fidanı dikmek de iyiliklerin karşılığında büyük bir dosta sahip olmaya ve muradına ermeye yorulur.

Rüyada fındık dikmek, kazancın artacağına ve herkesin gönlünü kazanacak hayırlı bir iş yapılacağına delalet eder.

Rüyada fındık ekmek ise başarılı işlerle insanların takdirini kazanmaya, yeni işlere girip geçim kolaylığına kavuşmaya yorulur.

Rüyada yeşil fındık görmek

Rüyada yeşil fındık görmek, zengin ama cimri bir kimseye yorulur. Bahçede yeşil fındık görmek, kişinin bilgisinden hem kendisinin hem başkalarının hayır göreceğine delalet eder. Bazı tabirciler bu rüyayı başarının giderek artacağına, bazıları da uğranılan zararın hayırla telafi edileceğine yorar.

Rüyada fındık yığını görmek

Rüyada fındık yığını görmek, büyük ve değerli işler yapılacağına, bereketli işlere girileceğine ve itibarlı bir mevkiye gelineceğine işaret eder. Güzel günlerin istenmeyen bir olayla bölüneceği de yazılır. Bol fındık görmek zor durumların tatlıya bağlanacağına yorulur.

Rüyada harmanda fındık görmek, art arda gelecek başarılarla itibar kazanılacağına ve projelerin beklenenden fazla ilgi göreceğine delalet eder.

Rüyada fındık kabuğu görmek

Rüyada fındık kabuğu görmek, tabircilerin bir kısmına göre boşa geçen zamana işaret eder.

Bir başka yoruma göre fındık kabuğu, mutsuz günlerin kısa zamanda biteceğine ve sevinçli haberler alınacağına delalet eder.

Rüyada fındık almak, satmak ve ayıklamak

Rüyada fındıkla alışveriş etmek ya da onu ayıklayıp dağıtmak tek bir hükümde toplanmaz. Almak, satmak, ayıklamak ve dağıtmak ayrı yönlere delalet eder.

Rüyada fındık almak

Rüyada fındık almak, işlerin kısa sürede hayırla ilerleyeceğine işaret eder. Bununla birlikte verilen sözlerin tutulmayacağına ve sorun çıkaracak bir projeye girileceğine dair bir uyarı da taşır.

Rüyada fındık ayıklamak

Rüyada fındık ayıklamak, yardım eden kişilerin hakkının kısa sürede ödeneceğine ve sorun çıkaran kişilerle bağların koparılacağına delalet eder.

Rüyada fındık temizlemek, kazanılanın tadını çıkarmaya, iş yeri sahibi olmaya, helal kazanca ve rakipleri alt etmeye yorulur.

Rüyada fındık satmak

Rüyada fındık satmak, muhtaç kişilere yardım edileceğine ve sevinçli bir haber alınacağına yorulur.

Rüyada fındık dağıtmak

Rüyada fındık dağıtmak, yapılan işlerin büyük ilgi göreceğine işaret eder. Zahmetli işlerin kolaylaşacağına ve geçimin iyileşeceğine de delalet eder.