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        Rüyada kedi sevmek ne anlama gelir?

        Rüyada kedi sevmek, kedinin rengine ve yaşına göre farklı şekillerde yorumlanır. Rüyada yavru kedi sevmek ile beyaz kedi sevmek farklı anlamlar taşırken siyah, sarı ve gri kedi sevmek de ayrı tabirlere sahiptir. Peki, rüyada kedi sevmek ne anlama gelir? Beyaz, siyah, sarı, gri ve yavru kedi sevmek nasıl yorumlanır? İşte rüyada kedi sevmenin farklı durumlara göre tabirleri ve merak edilen anlamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 17:38 Güncelleme:
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        Rüyada kedi sevmek ne anlama gelir?

        Rüyada kedi sevmek hayra yorulur. Huzurlu ve bereketli günlere, işlerin açılmasına, bekâr için hayırlı bir kısmete işaret eder.

        Rüyada kedi sevmek, kediyi yalnızca görmekten ayrı bir rüyadır, çünkü tabirde rüya sahibinin kediye gösterdiği yakınlık esas alınır. Kedinin okşanması, kucağa alınıp öpülmesi ya da rüya sahibine kendiliğinden sokulması yorumu değiştirir. Sevilen kedinin yavru mu yetişkin mi olduğu, beyaz, siyah, sarı ya da gri renkte görülmesi de tabire yön verir.

        Rüyada kedi sevmek

        Rüyada kedi sevmek hayırlı bir rüyadır. Mutluluk, huzur ve neşe dolu günlerin habercisi sayılır. Rüya sahibinin rızkının artacağına, evine bolluk ve bereket gireceğine, kapanmış işlerinin açılacağına işaret eder. Sıkıntıların kısa sürede sona ereceğine de yorulur.

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        Bekâr biri için bu rüya hayırlı bir kısmete ve evlilik yolunun açılmasına delalet eder. Evli bir kadının rüyada kedi sevmesi evlat sahibi olacağına alamettir. Rüya, yakında güzel bir haber alınacağını, sevilen kişilere kavuşulacağını ve aile içinde rahatın yerinde olacağını da haber verir. Rüya sahibinin yer değiştireceğine de işarettir.

        Tabirciler arasında bu rüyayı farklı okuyan bir görüş de vardır. Bu görüşe göre kedi sevmek "koynunda yılan beslemek" diye yorumlanır. Güvenilen birinin ihanetine ve haksızlığa uğramaya işaret eder. Ancak tabircilerin çoğu rüyayı hayra yorar ve kabul gören hüküm budur.

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        Rüyada kedi sevdiğini görmek

        Rüyada kedi sevdiğini görmek, güzel zamanlar geçirileceğine ve çevrede değerli bir kimse olarak görüleceğine işaret eder. Zorlukların kolaylıkla aşılacağına, uzun süren sorunların son bulacağına delalet eder. Bu rüya kazançlı işlere girmeye de yorulur. İlişkisi olan biri için ilişkinin güçleneceğine, evli biri için evlilikte olumlu gelişmelere alamettir.

        Rüyada kedi sevmek öpmek

        Rüyada kediyi kucağa alıp sevmek ve öpmek merhamete, şefkate ve yardımlaşmaya işaret eder. Bununla birlikte bolluğun, bereketin ve zenginliğin artacağına yorulur. İçinde bulunulan durumun değişeceğine, merhametli insanlarla tanışılacağına delalet eder. Bekâr biri için nikâh habercisi sayılır.

        Bir yoruma göre kediyi kucağa alıp sevmek, sevilen bir dostla tartışmaya işaret eder. Bu tartışma uzarsa dostluğun bozulacağı söylenir. Tabircilerin çoğu ise rüyayı şefkat ve bereket yönünde yorar.

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        Rüyada yavru kedi sevmek

        Rüyada yavru kedi sevmek rahata ve huzura kavuşmaya işaret eder. Rüya sahibinin sadık bir dost bulacağına, önündeki sıkıntıları geride bırakacağına delalet eder. Ticaretle uğraşan biri için beklenmedik güzel gelişmelere, çalışan biri için önemli işler başarıp çevresince takdir görmeye yorulur. Bu rüya kişinin merhametine ve başkalarına yardım etme isteğine de alamettir.

        Bazı tabirciler yavru kedi sevmeyi farklı yorumlar. Bu tabircilere göre rüya, hedeflere ulaşılamayacağına işaret eder. Karışık renkli yavruları sevmek ise çıkmaza düşmeye yorulur. Tabircilerin çoğu yine de bu rüyayı hayra yorar.

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        Rüyada kedi yavrusu sevmek

        Rüyada kedi yavrusu sevmek, yapılan planların hayırlı yönde değişeceğine işaret eder. İş hayatında büyük bir başarıya ve terfiye, ticaretin açılmasına delalet eder. Maddi ve manevi yönden gelişmeye alamettir. Evlat bekleyen biri için hayırlı bir evladın müjdesidir.

        Rüyada kedinin rengine göre sevmek

        Beyaz, siyah ve gri kediyi sevmek hayra yorulur, ama her renk kendi hayrını taşır. Sarı kedi sevmekte ise tabirciler iki ayrı yön verir.

        Rüyada beyaz kedi sevmek

        Rüyada beyaz kedi sevmek başarıya, işte yetkinliğe, makam ve mevkide yükselmeye delalet eder. Korkulardan kurtulmaya ve özlenen kişiye kavuşmaya işaret eder. Bekâr biri için evlilik işareti sayılır. Zorlukların bitip huzurlu günlerin geleceğine de yorulur.

        Bir yoruma göre beyaz kedi sevmek kötü arkadaşlara ve rüya sahibinin iyi niyetinden yararlanmak isteyen sinsi kimselere işaret eder. Tabircilerin çoğu ise bu rüyayı başarı ve yükselme yönünde yorar.

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        Rüyada siyah kedi sevmek

        Rüyada siyah kedi sevmek, siyah kedinin öbür rüyalarından farklı olarak hayra yorulur. Rüya sahibinin belalardan uzak duracağına işaret eder. Sevdiği kişiye kavuşacağına delalet eder. Bekâr biri için evlilik yolunda adım atmaya da alamettir.

        Rüyada sarı kedi sevmek

        Rüyada sarı kedi sevmek iki farklı yönde yorumlanır. Daha yerleşik olan yoruma göre rüya sahibinin çevresindeki kötü niyetli kimselere uyacağına ve hayırsız işlere gireceğine işaret eder. Güvendiği yakınlarından incineceğine de delalet eder.

        Öbür yoruma göre sarı kedi sevmek neşeli bir döneme girileceğinin işaretidir. Beklenen müjdeli haberin gelip haneye sevinç getireceğine yorulur.

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        Rüyada gri kedi sevmek

        Rüyada gri kedi sevmek talihli bir döneme girileceğine, maddi ve manevi sorunların çözüleceğine işaret eder. İstenen şeylere kısa sürede zahmetsizce kavuşmaya delalet eder. Borçların ödenmesine ve kazanç kapılarının açılmasına alamettir.

        Rüyada kedinin seni sevmesi

        Rüyada kedinin rüya sahibini sevmesi, yani kedinin kendiliğinden sokulup sevgi göstermesi mutlu bir yuva kurma yolunda atılacak ilk adımlara işaret eder. Sevgiye, güvene ve sadakate delalet eder. Rüya sahibinin temiz bir kazanç elde edeceğine, emeğinin karşılığını alacağına yorulur. Çevresinde dostluğun ve uyumun artacağına da alamettir.

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