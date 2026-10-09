Rüyada limon görmek sarı limonda bereketli mala ve hastaya şifaya, ekşi tadıyla da küslüğe, ayıplanmaya ve kötü söze delalet eder.

Rüyada limon görmek, hem hayırlı hem hayırsız yöne çekilen rüyalar arasında yer alır. Limonun sarı mı yeşil mi olduğu, taze mi çürük mü göründüğü, dalında mı yoksa elde mi durduğu rüyanın anlamını değiştirir. Rüya sahibinin limonu toplaması, yemesi, sıkması, satın alması ya da başkasına vermesi de sonucu başka bir yöne çevirir.

Rüyada limon görmek

Rüyada limon görmek iki yöne yorulur. Hayırlı yönüyle limon mala, rızka ve dünyalığa delalet eder. Kişinin rızkının genişleyeceğine ve karşısına çıkan fırsatları hayırla değerlendireceğine işarettir. Bu yönüyle rüya, geçim sıkıntısı çeken kişi için ferahlık haberi sayılır. Bu yönü öne alan tabirciler limonu berekete ve sağlığa bağlar.

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Öbür yönüyle limonun ekşiliği öne çıkar. Bu rüya bir yakınla yaşanacak dargınlığa, kınanmaya ve kötü söz işitmeye delalet eder. Rüyayı görenin çevresinde huysuz, asabi bir kimsenin bulunduğuna da yorulur. Başka bir tabire göre güzel giden bir ilişkinin sona ereceğine ve geriye yalnız hatırasının kalacağına işaret eder. Klasik tabirde iki yön birlikte verilir. Sarı limon mal ve dünyalık sayılırken limonun kendisi kınamaya işaret eder.

Hastalık konusunda da tabirciler ikiye ayrılır. Çoğunluk, hasta bir kimsenin limon görmesini şifa bulacağına yorar. Kimi tabirciler ise limonu sarı rengi yüzünden hastalığa alamet sayar. Bu görüşe göre sarı limon, sağlıkla ilgili bir sıkıntının habercisidir.

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Hastalık görüşünü benimsemeyen tabircilere göre rüyada sarı limon görmek mala ve dünyalığa delalet eder. Hamile kadının limon görmesi erkek çocuk doğuracağına yorulur. Bekar kişi için bu rüya evlilik müjdesidir.

Rüyada yeşil limon görmek

Yeşil limon, mala yorulan sarı limonun tersine üzüntüye ve kedere işaret eder. Tecrübesiz bir kimseyle girilecek yorucu tartışmalara da delalet eder. Klasik tabirde ise yeşil limon sarıdan daha hayırlı sayılır. Bu yönüyle kolay elde edilecek bir zenginliğe yorulur.

Rüyada çürük limon görmek

Rüyada çürük limon görmek, bir iş yüzünden birini kınamaya alamettir. Zararı dokunmayan ama faydası da görülmeyen bir kimseye delalet eder.

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Rüyada limon ağacı görmek

Rüyada limon ağacı görmek, insanlara faydası dokunan, merhametli, adaletli ve hayırsever bir kimseye delalet eder. Limon ağacı zulme karşı duran bir kimseye de işarettir. Limon ağacı hayırlı evlada, bolluğa ve berekete de yorulur.

Bazı tabirciler ise limon ağacını huysuz ve asık suratlı bir kişiye bağlar. Erkeğin limon ağacı görmesi çabuk kurulacak bir yuvaya ve kalabalık bir aileye, kadının görmesi ise huysuz biriyle evlenmeye yorulur.

Ağaçla ilgili başka sahneler de kendi anlamını taşır. Çiçek açmış limon ağacı görmek hastanın şifa bulacağına ve borcun ödeneceğine alamettir. Limon ağacına çıkmak emek harcayarak başarıya ulaşmaya delalet eder.

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Rüyada ağaçta limon görmek

Dalında sarkan limonlar, aile bağlarının güçleneceğine ve işlerde beklenen kazancın elde edileceğine işaret eder. Maddi darlığın sona ereceğine, hastalıktan kurtulup sağlığa kavuşulacağına da yorulur. Ağaçta limon görmek, bozulan hayat düzeninin yeniden kurulacağına alamettir.

Rüyada limon bahçesi görmek

Limon bahçesi hayra yorulur ve mutluluk ile huzurla dolu bir geleceğe alamettir. Kişinin işlerinde başarıya ulaşacağına delalet eder.

Rüyada limon toplamak

Rüyada limon toplamak, limon rüyalarının en hayırlısı sayılır. Parlak bir geleceğe ve başarıya işaret eder. Limon toplayan kişinin insanların takdirini kazanacağına delalet eder. Kimi tabirciler bu rüyayı sağlıklı, güzel huylu bir kimseye ve işlerde kolaylığa da bağlar.

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Rüyada ağaçtan limon toplamak

Limonu dalından koparmak, maddi ve manevi sıkıntıların geride kalacağına ve rüya sahibinin güzel işlere yöneleceğine yorulur. Limon ağacı faydası dokunan bir kimseye delalet ettiği için ağaçtan limon toplamak, böyle bir kimsenin elinden gelecek hayra ve rızka işarettir.

Rüyada limon yemek

Rüyada limon yemek iki ayrı yöne yorulur. Bir görüşe göre kötü söz işitmeye ve kişinin arkasından konuşulmasına delalet eder. Limon emmek de dedikoduya maruz kalmaya işarettir.

Öbür görüşe göre limon yemek hayırlı kazanca, sağlığa ve rızka alamettir. Hasta bir kimsenin limon yediğini görmesi şifa bulacağının müjdesidir. Sarı limon yemek ise maddi kazanç olarak tabir edilir.

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Rüyada limonata görmek

Rüyada limonata görmek, güzel ve sevindirici gelişmelere işaret eder. Yakında gelecek iyi haberlere delalet eder. Bu rüya, kişinin gönlünü ferahlatacak bir dönemin başlayacağına da yorulur.

Rüyada limonata ikram etmek

Limonata ikram etmek, çevredekilere büyük yardımda bulunulacağına ve darda olanın ferahlayacağına işaret eder. Sevgi ve saygıya dayalı bir ilişkiye, aile sorunlarının birlikte çözülmesine delalet eder. İkram eden kimse için bereketli kazanca da alamettir.

Rüyada bardakta limonata içmek

Bardakta limonata içmek, gönül ferahlatan sözler işitileceğine yorulur. Zahmetli bir işin başarıyla bitirileceğine delalet eder. Hastalıkların iyileşeceğine de alamettir.

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Rüyada limon sıkmak

Rüyada limon sıkmak, işlerin yolunda gitmeyeceğine işaret eder. Rüyayı gören istediğine ulaşmak için çok çaba harcar ve zor günlerde yalnız kalır. Yeni tanışılan kişilerden olumsuz etki görmeye de yorulur.

Çorbaya limon sıkmak ise ayrı bir anlam taşır. Bu rüya, kişinin iç ve dış güzelliğine delalet eder.

Rüyada limon almak

Limon satın almak, kazancın artacağına ve gelirin bollaşacağına delalet eder. Önemli işlerin başarılacağına, hızla yükselineceğine işarettir. Hasta için sağlığa kavuşma müjdesidir.

Ayrıksı bir görüşe göre rüyada limon almak, çevredeki birinin fesatlık yapacağına alamettir. Bu kişi iyi giden ilişkilere ayrılık sokar.

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Rüyada limon tuzu görmek

Rüyada limon tuzu görmek, can sıkan olaylara ve aile içinde çıkacak tartışmalara alamettir.

Başka bir görüşe göre limon tuzu, maddi bağımsızlık kazanmaya işaret eder. Kişinin kendi kazancıyla geçimini sağlayacağına yorulur.

Rüyada limon kesmek

Limon kesmek, yakın bir dostla yaşanacak kırgınlığa ya da beklenmedik bir aksiliğe işaret eder. Kimi tabirciler ise rüyada limon kesmeyi sıkıntılarla mücadeleye bağlar. Bu mücadelenin sonunda refaha ve mali kazanca ulaşılacağına delalet eder.

Rüyada limon suyu görmek

Rüyada limon suyu görmek, yeni bir iş ve yeni bir düzen kurulacağına yorulur. Aile hayatının mutlu, geçimin bol olacağına delalet eder. Zarar veren ilişkilerin sona ereceğine de alamettir.

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Rüyada limon suyu içmek

Ekşi limon suyunu içmek, vefa görüleceğine ve sağlıklı bir hayat sürüleceğine işaret eder. Hastanın şifa bulacağına yorulur. Bu rüyayı gören kimse, yardım ettiği kişilerden hayır duası alır ve zarar ettiği işleri düzeltir.

Rüyada birine limon vermek

Rüyada birine limon vermek, o kişinin korunup gözetileceğine ve dertlerine çare bulunacağına işaret eder. Limonu veren kimsenin kazancı da artar.

Birinin rüya sahibine limon vermesi ise tersine yorulur. Bu rüya, limonu veren kişinin rüyayı göreni ayıplayıp kınayacağına delalet eder.

Rüyada limon kolonya görmek

Limon kolonyası, sıkıntılı bir dönemde ele geçen fırsatların iyi değerlendirileceğine işaret eder. Sağlıkla ilgili sorunların sona ereceğine ve ayrı düşülen sevdiklere kavuşulacağına da delalet eder.

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Rüyada limon çekirdeği görmek

Rüyada limon çekirdeği görmek, kişinin gayreti sayesinde başına dolanan beladan kurtulacağına ve sorunlarını çözeceğine alamettir. Çekirdekli limon görmek ise yitirilen itibarın geri kazanılacağına ve malın çoğalacağına yorulur.