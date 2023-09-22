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        Haberler Sağlık Yaşama şansı yüzde 1 denilen Kuzey Deniz okullu oldu: Doktor olacağım

        Yaşama şansı yüzde 1 denilen Kuzey Deniz okullu oldu: Doktor olacağım

        Adana'da 2019'da lösemi teşhisi konulan ve 1 yıl sonra Yunanistan'dan gelen kök hücreden nakledilen ilikle sağlığına kavuşan Kuzey Deniz Şengezer (7), bu yıl ilkokula başladı. Doktorların hastalığının teşhisi sonrası yaşama şansının yüzde 1 olduğunu söylediği Kuzey Deniz, "Büyüyünce doktor olup hastanedeki lösemili kardeşlerimi iyileştirmek istiyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 17:27 Güncelleme: 22.09.2023 - 17:29
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        Yaşama şansı yüzde 1 denilen Kuzey Deniz okullu oldu: Doktor olacağım
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        Mayıs 2019'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan Özgül (34) ve Gürcan Şengezer (34) çiftinin 4 yaşındaki oğulları Kuzey Deniz'e, 'akut lenfoblastik lösemi' teşhisi koyuldu. Kemoterapi tedavisi gören Kuzey'in hastalığına tek çarenin kök hücre nakli olduğunu öğrenen Şengezer çiftine müjde Yunanistan'dan geldi. Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Hanya kentinde yaşayan Andreas isimli gencin iliğinin Kuzey'e yüzde 90 uyumlu olduğu tespit edildi.

        YUNANİSTAN’DAN GELEN İLİKLE HAYATA TUTUNDU

        Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi Kök Hücre Bankası'nın girişimleriyle Andreas'tan alınan ilikler kara yoluyla İstanbul'a, buradan da Adana'ya getirildi. Eksi 170 derecenin altında dondurulan kök hücreler, 20 Mayıs 2020'de Adana'da özel hastanede gerçekleşen operasyonla Kuzey Deniz'e nakledildi. Operasyonun ardından hastanede tedavisi ve gözetimi süren Kuzey Deniz, taburcu olup sağlığına kavuştu.

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        "KANSER DEĞİL, BİZ GÜÇLÜYÜZ"

        Operasyondan 3 yıl sonra Kuzey Deniz, bu yıl ilkokul 1'inci sınıfla eğitim-öğretim hayatına başladı. Seyhan ilçesindeki Cebesoy İlkokulu'nda arkadaşlarıyla birlikte dersbaşı yapan Kuzey Deniz, okulunu çok sevdiğini söyledi. Duygularını DHA'ya anlatan Kuzey Deniz, "Okul çok güzel gidiyor. Arkadaşlarımla çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Onları ve öğretmenimi çok seviyorum.

        Buradan sesleneyim. Herkesin lösemi hastası kardeşlerime kan bağışı yapmasını istiyorum. 3 tüp kan, 1 candır. Kanser değil, biz güçlüyüz. Kan ver hayat kurtar, kan ver kahraman ol. Büyüyünce doktor olup hastanedeki lösemili kardeşlerimi iyileştirmek istiyorum" dedi.

        "UMUTLARINI HİÇ KAYBETMESİNLER"

        Oğlunun çok kısa sürede okula adapte olduğunu ve her gün büyük heyecanla sınıfına geldiğini anlatan Özgül Şengezer, "Kuzey Deniz, yüzde 1 yaşama şansıyla hayata tutundu. Diğer hastalara da umut oldu. Hayata sıkı sıkı tutunduk ve bırakmaya da hiç niyetimiz yok. Okula başladığı için en az oğlum kadar heyecanlıyım.

        Okula gelmek konusunda çok istekli, severek geliyor. Çok şükür bugünlere geldik. Lösemili hastalarımıza, umutlarını hiçbir zaman kaybetmemelerini söylemek istiyorum. Umut ettikçe mucizeler çiçek açar. Bizim çiçeğimiz her gün açıyor" diye konuştu.

        Sınıf öğretmeni Sabahattin Arlıoğlu ise "Kuzey Deniz, büyük bir mücadeleyi kazandı ve şimdi eğitim mücadelesi başladı. Önünde büyük sınavlar var. Eminim sıkı çalışarak başarılı olacaktır" ifadelerini kullandı.

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