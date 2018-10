10 | 13

Dizide rol alan selma Ergeç şunları söyledi: Rol arkadaşım Elit'in söz konusu olayına şahit olmamakla beraber, hayatın her alanında olduğu gibi, iş ortamımız olan setlerde de şiddetin, tacizin ve cinsiyet ayrımcılığının her türlüsüne karşıyım. Bu hukuki sürecin yakinen takipçisi olacağım. Oyuncu Nilper Şahinkaya ise, "Bir kadın bir erkeğin her hangi bir hareketinden, bakışından ya da sözünden rahatsızlık duyarsa, ortada bir "yanlış anlaşılma" olmadığı kesindir. Geçmiş olsun @elitiscan" ifadelerini kullandı.