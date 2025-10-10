Habertürk
        Yasemin Ergene'nin 'aşk' sessizliği

        Geçtiğimiz ay İzzet Özilhan'dan boşanan Yasemin Ergene, Prof. Dr. Karaca Başaran ile aşk yaşadığına dair iddialar sonrası sessizliğini koruyor. İki gündür herhangi bir açıklama yapmayan oyuncunun suskunluğu aşk dedikodularını daha da alevlendirdi

        Giriş: 10.10.2025 - 09:32 Güncelleme: 10.10.2025 - 09:32
        2011'de evlenen Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan, 3 Eylül'de boşandı. İki çocuk annesi Ergene'nin, boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtığı iddiası ortaya atıldı.

        İddiaya göre; Yasemin Ergene ile estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran, aşk yaşıyor. Dün basına yansıyan bu iddia sonrasında Ergene ve Başaran, bir açıklamada bulunmadı. Ergene ve Başaran'ın, bu sessizlikleri söylentilerin daha da alevlenmesine neden oldu.

        Yasemin Ergene, yakın çevresine iddiaların doğru olmadığını dile getirdi. Ergene'nin, boşanma sonrası hayatında yaptığı değişikliklerin özel yaşamının bir parçası olduğunu, Prof. Dr. Karaca Başaran ile aralarında herhangi bir romantik ilişki bulunmadığını ifade ettiği öğrenildi.

        #Karaca Başaran
        #Yasemin Ergene
