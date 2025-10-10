2011'de evlenen Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan, 3 Eylül'de boşandı. İki çocuk annesi Ergene'nin, boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtığı iddiası ortaya atıldı.

İddiaya göre; Yasemin Ergene ile estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran, aşk yaşıyor. Dün basına yansıyan bu iddia sonrasında Ergene ve Başaran, bir açıklamada bulunmadı. Ergene ve Başaran'ın, bu sessizlikleri söylentilerin daha da alevlenmesine neden oldu.

Yasemin Ergene, yakın çevresine iddiaların doğru olmadığını dile getirdi. Ergene'nin, boşanma sonrası hayatında yaptığı değişikliklerin özel yaşamının bir parçası olduğunu, Prof. Dr. Karaca Başaran ile aralarında herhangi bir romantik ilişki bulunmadığını ifade ettiği öğrenildi.