Yasemin Özilhan setlere dönecek mi?

Yayınlandığı döneme damga vuran 'Doktorlar' dizisiyle adını duyuran Yasemin Özilhan, 2011'de İzzet Özilhan ile evlenmiş, oyunculuğu bırakmıştı. Özilhan, "Setlere dönme şansınız yok mu?" sorusuna "Dünyanın en güzel senaryosu gelse de sıfır ihtimal. Eşim İzzet de istemez" yanıtını verdi