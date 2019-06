Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Lütfiye' karakteriyle dikkat çeken oyuncu ve sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu, bir süredir aşk yaşadığı Burak Yırtar ile geçtiğimiz aylarda nişanlanmıştı.

"HOŞ GELMİŞ 34'ÜN, BAŞIMLA BERABER AĞIRLARIM"

Burak Yırtar ile evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü oyuncu, bu kez sosyal medya hesabından sevgilisinin 34. yaşını kutladı. Birlikte çekilen karelerini paylaşan Sakalloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bir kadının 30. yaşı 'kendini tanıma, arınma ve doğruyu yanlışı birbirinden ayırma yaşıdır' bana göre. Öyle bir zamanıma denk geldin ki... Kendimi sevmeyi öğrendikten sonra sevmeye başladım seni ve bu bana göre en doğru sevdaya düşme biçimi. Kara karşına, kara gözüne kısacası geçici hiçbir özelliğini sevmedim senin. Önce arkadaştık seninle... Kaç bin çeşit kavga, gürültü arasından bir boşluk bulup sarıldık seninle. Sonrası malum... Sağ ol be canım. Ne çok dertleşiyoruz seninle. Bana göre gerçek aşk; birine 'Ben bunu beceremiyorum' diyebilmek. Yoksa kusursuz olanı kolaydır sevmek. Doğduğun gün kutlu olsun. Hoş gelmiş 34'ün, başımla beraber ağırlarım. Senden gelecek her yükü de kuş gibi hafif sayar omuzumda taşırım. Bir ömürlük yer ayırdım sana. Her gününü kutlarım.

"BEN NİŞANLANDIM!"

Yasemin Sakallıoğlu, nişanlandığını sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla duyurmuştu:

Merhaba arkadaşlar; ben nişanlandım. Tüm gece ağlayan babamla heyecandan yanakları kızaran annemle ve en yakın akrabalarımız eşliğinde huzur dolu bir 5 saat geçirdik. İnsan böyle zamanlarda en çok kafasındaki soru işaretlerine cevap arıyormuş bunu anladım.

Ben ona 'Ev çok büyük değil, onca insan sıkışsın istemiyorum' dedim. O bana koca bir salonda ev ortamı kurdu. Ben de abiyeyle kahve servisi yapan ilk nişanlı kız kervanına girmiş oldum. Annemin açık büfede kendine hazırladığı tabak geceye damgasını vurdu. Dedim 'Anne o tabak ne?' dedi; 'Bağa hiçbişedema, sabah beri bişeyememişum'

Organizasyon ekibinden birine de koca buldu... Öyle derken, böyle derken bu geçirdiğimiz güzel akşam bizim en güzel anımız oldu. Allah isteyen herkese nasip etsin.