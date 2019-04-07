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Annemin açık büfede kendine hazırladığı tabak geceye damgasını vurdu. Dedim 'Anne o tabak ne?' dedi; 'Bağa hiçbişe dema, sabah beri bişe yememişum' Organizasyon ekibinden birine de koca buldu... Öyle derken, böyle derken bu geçirdiğimiz güzel akşam bizim en güzel anımız oldu. Allah isteyen herkese nasip etsin.