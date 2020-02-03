Yasin Obuz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Survivor 2020 gönüllüler kadrosunda yer aldığı konuşulan Yasin Obuz'u Türkiye MasterChef Türkiye programında tanıdı. Survivor adasında mücadele edecek olan Yasin Obuz'un yarışmalarda nasıl performans sergileyeceği ise merak konusu.

YASİN OBUZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Diyarbakır doğumlu olan Yasin Obuz, bir süre Antalya'da ailesi ile yaşadı. Üniversitede spor akademisi bölümünden mezun olan Yasin Obuz, İstanbul'a taşınma kararı aldı. Masterchef yarışmasından önce Yemekteyiz ve Kısmetse Olur programına da katılan Yasin Obuz, daha sonra İstanbul'da bir pilav dükkanı açtı. 32 yaşındaki Yasin Obuz, program öncesinde bu pilav dükkanını işletiyordu.