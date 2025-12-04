Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Yasir Ebu Şebab öldürüldü | Dış Haberler

        Yasir Ebu Şebab Gazze'de öldürüldü

        İsrail ordusunun işbirliği yaparak silahlandırdığı çetenin lideri Yasir Ebu Şebab'ın Gazze'de öldürüldüğü bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN, güvenlik kaynaklarının ölümü doğruladığını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 18:47 Güncelleme: 04.12.2025 - 18:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yasir Ebu Şebab Gazze'de öldürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail ordusunun işbirliği yaparak silahlandırdığı çetenin lideri Yasir Ebu Şebab, Refah kentinde çıkan çatışmada öldürüldü.

        İsrail devlet televizyonu KAN, güvenlik kaynaklarının çete liderinin ölümünü doğruladığını paylaştı.

        İsrail'in Hamas'a karşı silahlandırarak savaştırdığı çete lideri Ebu Şebab, Gazze'nin güneyinde diğer İsrail işbirlikçisi aşiretler arası yaşanan bir iç çatışma sırasında öldürüldü.

        Ebu Şebab ile birlikte aynı çatışmada çok sayıda militan da öldü.

        İsrail basınında, Tel Aviv yönetimiyle Hamas'a karşı işbirliği yapan çete liderinin Gazze'de çıkan çatışmada yaralandıktan sonra İsrail'in Soroka Hastanesine kaldırıldığı ve burada öldüğü bilgisi paylaşıldı.

        REKLAM

        Organize suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Ebu Şebab İsrail ile işbirliği yapmıştı

        Geçmişte yasa dışı suç örgütü liderliği ve uyuşturucu ticareti nedeniyle Gazze'de hapis yatan Ebu Şebab, İsrail ordusunun Gazze'deki hapishanelere saldırıları sırasında serbest kaldı.

        İsrail'in Gazze'nin güneyinde silahlandırdığı yasa dışı çeteye liderlik eden Ebu Şebab, açlık çeken Gazze halkına gönderilen insani yardımları İsrail ordusunun onayıyla yağmalamasıyla tanınıyordu.

        Gazze'de Hamas'a karşı tehditler yayınlayan Yasir Ebu Şebab, İsrail ordusuyla işbirliği halinde hareket ediyordu.

        Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı savaşmak için bazı çeteleri silahlandırdığını kabul ederek Ebu Şebab'ın kendileriyle işbirliği içinde olduğunu itiraf etmişti.

        Ebu Şebab, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları ve yardım girişini engelleyerek büyük bir insanlık felaketine yol açtığı dönemde, Refah'ın Mısır sınırına yakın bir noktadaki bölgede, kendileri tarafından insani yardım dağıtımı yapılacağını söyleyerek Filistinlileri bu bölgeye gelmeye davet etmişti.

        Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim'de sağlanan ateşkesin ardından, Ebu Şebab ve milisleri, İsrail ordusunun Gazze'de işgalini sürdürdüğü Refah bölgesinde, lüks araçlar ve silahlarla gezerken görüntülerini paylaşıyordu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #YASİR EBU ŞEBAB
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Raporlama safhasına geçiyoruz"
        "Raporlama safhasına geçiyoruz"
        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Temizlikçiye anahtar verilir mi?
        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Temizlikçiye anahtar verilir mi?
        4 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        4 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi!
        Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi!
        Dilovası'ndaki faciada müfettiş raporu çıktı!
        Dilovası'ndaki faciada müfettiş raporu çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        7 yaşındaki oğlunun önünde öldürüldü
        7 yaşındaki oğlunun önünde öldürüldü
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı