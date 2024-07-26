Yaşlanmayı geciktirmek mümkün mü? İşte basit anti-aging formülleri

Bundan neredeyse 150 yıl önce insanlar 40 yaşına kadar yaşadığında "Uzun bir hayat sürdü" diye düşünülürdü. Evet, bugünden bakınca inanması güç ancak insan hayatı her geöen gün biraz daha uzuyor. Bu durum her zaman pozitif tartışmalara çıkmıyor ne yazık ki. İnsan ömrünün uzaması görece yeni denecek bir tartışma zemini de yaratıyor: Yaşlılık.