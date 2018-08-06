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Somon

Somonun yararlı etkilerinden daha fazla faydalanabilmek için vahşi ve doğal ortamında yakalanmış somon gerçek bir değere sahip. Kültürü yapılan somonun da etkisiz olduğunu söyleyemeyiz ancak yapay yemlerle beslendiklerinden sağlık ve anti-aging etkilerinin sınırlı olacağı da bir gerçek. Hatta beslendikleri yemlere göre sağlıksız da olabilirler. Somon balığı, ‘astaksantin’ diye adlandırılan süper antioksidan açısından zengindir, aynı zamanda anti-aging etkisi gösteren karotenoidce de zengindir. Astaksantin iyi kolesterol HDL’ yi artırırken, kötü kolesterol LDL’yi azaltır. İnflamasyon denilen iltihabi yangıyı ve oksidatif stresi azaltır. Ayrıca bileşimindeki başka bileşenlerle de mükemmel bir anti-aging besinidir.