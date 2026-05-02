        Yaşlı adamı tekmeleyenler tutuklandı | Son dakika haberleri

        Yaşlı adamı tekmeleyenler tutuklandı

        İzmir'in Buca ilçesinde sokakta uyuyan yaşlı adamın yüzüne tekme atan ve o anları cep telefonuyla kaydeden 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 19:49 Güncelleme:
        Yaşlı adamı tekmeleyenler tutuklandı

        İHA'nın haberine göre; olay, Buca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yatan yaşlı bir adamın yanına gelen F.E. ve Ç.Y., şahısla dalga geçtikten sonra yüzüne tekme attı.

        Şüphelilerin o anları kayda alıp sosyal medyada paylaşması üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kimlikleri kısa sürede tespit edilen zanlılar, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen ve yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenilen F.E. ile Ç.Y., hakim karşısına çıktı. İki şüpheli, mahkeme tarafından "kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi

        Global Sumud Filosu, Yunanistan yakınlarında İsrail savaş gemilerince abluka altına alındı. (AA)

