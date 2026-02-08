Yaşlı çift evde ölü bulundu
Aydın'ın Efeler ilçesinde kendilerinden haber alınamayan 79 yaşındaki Nuran ve Turgut Çakaloğlu çifti, evlerinde ölü bulundu; olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşlı çift evde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesinde Nuran (79) ve Turgut (79) Çakaloğlu çiftinden haber alamayan yakınları kontrol için eve gitti.
Evde çifti yerde hareketsiz halde gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde vücutlarında kesi izi bulunan çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.