Yaşlı çift evde ölü bulundu

Bağcılar'da ev sahibi ve kiracı arasında 'evden çıkma' tartışmasına aileler de dahil oldu. Ev sahibi ailenin teklifiyle anlaşmak için buluşan taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada ev sahibinin erkek kardeşi, evde 10 yıldır kiracı olan Neytullah Bilmez'in oğlu Aziz Lokman Bilmez'i (24) kalbinden bıçakladı. Yüzde 83 görme engelli olduğu öğrenilen Bilmez yoğun bakıma alındı. 6 ay yoğun bakımda tedavi gören ve dün akşam hayatını kaybetti. Aziz Lokman Bilmez'in ağabeyi Bilal Bilmez "Biz de olayın tam farkında değiliz. Arabanın içine girerken kardeşim 'Ben bıçaklandım' diyor. Kardeşimi hastaneye götürmemize izin vermediler. Önümüzü kestiler, arabayı parçaladılar. Arkamızdan, 'Bu çocuk burada ölecek' bağırıyorlardı" dedi. (DHA) Daha Az Göster