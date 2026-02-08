Habertürk
        Yaşlı çift evde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Yaşlı çift evde ölü bulundu

        Aydın'ın Efeler ilçesinde kendilerinden haber alınamayan 79 yaşındaki Nuran ve Turgut Çakaloğlu çifti, evlerinde ölü bulundu; olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 20:37 Güncelleme: 08.02.2026 - 20:37
        Yaşlı çift evde ölü bulundu
        Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşlı çift evde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesinde Nuran (79) ve Turgut (79) Çakaloğlu çiftinden haber alamayan yakınları kontrol için eve gitti.

        Evde çifti yerde hareketsiz halde gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde vücutlarında kesi izi bulunan çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

