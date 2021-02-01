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HaberlerGündem3. SayfaYaşlı çifti alevler ayırdı
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Yaşlı kadının feci sonu! Eşi alevlerden kurtaramadı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dışarıya dökülen soba külünün samanları tutuşturması sonucu alev alev yanan iki katlı evdeki Şükriye Yavaş (80) hayatını kaybetti. Yaşlı kadını kurtarmaya çalışan eşi ise dumandan etkilenerek tedavi altına alındı

Yaşlı çifti alevler ayırdı
İHA

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dışarıya dökülen soba külünün samanları tutuşturması sonucu alev alev yanan iki katlı evde kalan 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Yangın öğlen saatlerinde Gölcük ilçesine bağlı Nüzhetiye Mahallesi'nde bulunan iki katlı ahşap evde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, evde yaşayan 80 yaşlarındaki Şükriye ve Osman Yavaş çifti, sobadan çıkarttıkları külü evin bitişiğinde bulunan samanlığın ahırına boşalttı. Rüzgarın etkisiyle ahırın önünde bulunan saman alev alarak evi tutuşturdu. Alevlerin kısa sürede ahşap evi sardığını görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

Yangını haber alarak hızla eve dönen Osman Yavaş ise, komşusunun da yardımıyla alevler içinde kalan eşini kurtarmak için zamanla yarıştı. Hızla büyüyen alevlerin arasından eve giremeyen ve eşini alevler arasından kurtaramayan Osman Yavaş dumandan etkilenerek olay yerine gelen ambulansta tedavi altına alındı.

Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevler arasında kalarak hayatını kaybeden Şükriye Yavaş'ın cansız bedenini arama çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin arama sonunda bulduğu Şükriye Yavaş'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Yangın hakkında inceleme başlatıldı.

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