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        Haberler Gündem Güncel Yaşlı kadın 6.kattan düştü! | Son dakika haberleri

        Yaşlı kadın 6.kattan düştü!

        İstanbul Küçükçekmece'de feci bir olay yaşandı. İlçede bir sitede 6. kattan bahçeye düşen 64 yaşındaki Songül Eryılmaz hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 17:35 Güncelleme: 20.02.2025 - 17:37
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        Yaşlı kadın 6.kattan düştü!
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        Küçükçekmece'de binanın 6. katında merdiven boşluğundan bahçeye düşen kadın yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre bir sitede yaşayan demans hastası olduğu öğrenilen Songül Eryılmaz (64), binanın 6'ncı katındaki merdiven boşluğundan sitenin bahçesine düştü.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Eryılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Eryılmaz'ın cenazesi, polis ve savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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