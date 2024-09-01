Yaşlı kadın alevlerin arasında kaldı!
Osmaniye'de yangın çıkan evde 76 yaşındaki Melek Kara, alevlerin arasında kaldı. Feci olayda yaşlı kadın hayatını kaybetti
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evde çıkan yangında bir kadın yaşamını yitirdi.
AA'da yer alan habere göre Melek Kara'nın (76) Karacaaliler Mahallesi'ndeki tek katlı ikametinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, gelen itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.
YALNIZ YAŞADIĞI ÖĞRENİLDİ
Olay sonrası evde yapılan incelemede, yalnız yaşayan Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kara'nın cenazesi, otopsi için Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.