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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşlı kadın alevlerin arasında kaldı! | Son dakika haberleri

        Yaşlı kadın alevlerin arasında kaldı!

        Osmaniye'de yangın çıkan evde 76 yaşındaki Melek Kara, alevlerin arasında kaldı. Feci olayda yaşlı kadın hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 14:16 Güncelleme: 01.09.2024 - 14:16
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        Yaşlı kadın alevlerin arasında kaldı!
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evde çıkan yangında bir kadın yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre Melek Kara'nın (76) Karacaaliler Mahallesi'ndeki tek katlı ikametinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, gelen itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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        Olay sonrası evde yapılan incelemede, yalnız yaşayan Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kara'nın cenazesi, otopsi için Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        #haberler
        #Osmaniye
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