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Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşlı kadın su almak istediği kuyuya düştü
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Su almak istediği kuyuya düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kastamonu'da, bahçesini sulamak için kuyudan su almak isteyen yaşlı kadın, dengesini kaybedip kuyuya düştü. Yaşlı kadın kuyuda yaşamını yitirdi

Yaşlı kadın su almak istediği kuyuya düştü
AA

Kastamonu'da bahçesini sularken su kuyusuna düşen Vezile Gün (65), hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, Cide ilçesine bağlı Sakallı köyünde Vezile Gün (65), bahçesini sulamak için kuyudan su almak istediği sırada dengesini kaybederek kuyuya düştü. Düştüğü kuyudan çıkamayan Gün, yaşamını yitirdi.

Olayı gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri Gün'ün cansız bedenini kuyudan çıkardı. Gün'ün cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

*Fotoğraflar: İHA

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