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        Haberler Magazin Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil hakkında konuştu: Geçirdiğim en korkunç gündü - Magazin haberleri

        Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in cezası hakkında konuştu: Geçirdiğim en korkunç gündü

        'Yasa dışı bahse teşvik' soruşturmasında ev hapsi cezası alan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, babasının gözaltına alındığı gün hakkında ilk kez konuştu; "Geçirdiğim en korkunç gündü. En azından babam evde"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 12:14 Güncelleme: 15.11.2024 - 12:16
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        "Geçirdiğim en korkunç gündü"
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        Pazartesi günü; 'Yasa dışı bahse teşvik' gerekçesiyle gözaltına alınan Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil'i, tutuklanma talebiyle sevk edildikleri mahkemeden ev hapsi cezası aldı.

        Bu karara itiraz eden İstanbul Başsavcılığı, Serdar Ortaç ve Mehmet Erbil'in tutuklanmasını talep etti. Fakat 15. Asliye Ceza Mahkemesi bu talebi reddetmişti.

        "BABAM ÇOK ÜZGÜN"

        Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, babasıyla ilgili konuştu. "Çok korktum" diyen Erbil; "Gerçekten geçirdiğim en korkunç gündü. Allah, bir daha yaşatmasın. Babam şimdi iyi. Bu olaylardan dolayı çok üzgün ama bir daha böyle bir şey olmaz zaten. Süreci o takip ediyor. Ama en azından evinde" ifadelerini kullandı.

        Nergis Kumbasar, Yasmin Erbil ve Mehmet Ali Erbil
        Nergis Kumbasar, Yasmin Erbil ve Mehmet Ali Erbil
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