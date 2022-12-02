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Erken aşama girişimler Sabancı ARF ile uçmaya hazırlanıyor

Sabancı Topluluğu, girişimcilik ekosistemine ve açık inovasyona katkı sunmayı amaçlayan Sabancı Almost Ready to Fly - Neredeyse Uçmaya Hazır (ARF) programını hayata geçirdi. Sabancı Holding'den yapılan açıklamaya göre, topluluk içinden ve dışından erken aşama girişimlere mentorluk, iş birliği ve yatırım desteği sunan Sabancı ARF'ın ilk uygulama dönemi kapsamında, toplam 14 girişim, oryantasyon süreçlerini tamamlayarak eğitim ve mentorluk programlarına başladı

'Yatırımcılar doğru fikirleri arıyorlar'
HABERTURK.COM

Büyüme stratejisi kapsamında Sabancı Topluluğu, girişimcilik ekosistemine ve açık inovasyona katkı sunmayı amaçlayan Sabancı ARF (Almost Ready to Fly – Neredeyse Uçmaya Hazır) programını hayata geçirdi.

Topluluk içinden ve dışından erken aşama girişimlere mentorluk, iş birliği ve yatırım desteği sunan Sabancı ARF’ın ilk uygulama dönemi kapsamında, toplam 14 girişim, oryantasyon süreçlerini tamamlayarak eğitim ve mentorluk programlarına başladı.

20 hafta boyunca Sabancı Holding’in İstanbul’daki merkezi Sabancı Center’da, kendilerine özel olarak hazırlanan alanda çalışmalarına devam edecek girişimler, Mart 2023’te düzenlenecek final gününde, projelerini Yatırım Jürisi’ne sunma şansı elde edecek. Değerlendirmesi olumlu sonuçlanan girişimciler, 150 bin dolara kadar Sabancı ARF tohum yatırımına hak kazanacak.

HER GİRİŞİM DESTEĞE İHTİYAÇ DUYAR

Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Sabancı Topluluğu olarak enerji ve iklim teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri ve dijital teknolojileri “yeni ekonomi” adı altında konumlandırdıklarını belirtti.

Sabancı’nın sürdürülebilirlik ve dijital odaklı yol haritasının temelinde yeni ekonominin yer aldığını vurgulayan Alper, “Yatırımlarımızın yüzde 25’ini ana işlerimizi korunmak ve büyütmek için planlarken, yüzde 75’ini yeni ekonomi alanındaki yatırımlarımıza ayırıyoruz. Bu kapsamda hem holding hem de Topluluk şirketlerimiz bünyesinde çok önemli yatırım hamlelerini hayata geçiriyoruz" dedi.

'PARANIN SAHİBİ KURUMLAR ARTIK DOĞRU FİKİRLERİ ARIYORLAR'

Sabancı Topluluğu’nda teknolojiyi ve inovasyonu en büyük hızlandırıcı olarak gördüklerini ve tüm paydaşlarımıza değer yaratmak üzere bu doğrultuda çalıştıklarını belirten Alper, "Finansman dünyada yaşanan dönüşümün önemli bir ayağı bu. Ancak paranın sahibi olan kurumlar artık doğru fikirleri arıyorlar. Dolayısıyla bugün asıl odaklanılması gereken para ya da finansman değil, ‘fikir’. Çünkü iyi fikirleri geliştirirsek, olgunlaştırırsak, finans kaynakları bu fikirlerin peşinde koşacaktır. Sabancı ARF bence bu bakış açısının çok güzel bir örneği. İçinde bulunduğumuz Sabancı Center Sabancı ARF ile doğru projelerin büyüyüp yeşereceği; doğru fikirlerin ülkemiz ve dünyamız için birer değere dönüşeceği bir sahne olacak" diye konuştu.

Her girişimin kendi kanatlarıyla doğduğunu ancak uçmak için doğru desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten Cenk Alper, “Sabancı ARF Almost Ready to Fly ismi de aslında bu yaklaşımdan geliyor. Biz bu projeyle hem Topluluk içerisindeki hem de Topluluk dışındaki tüm girişimcilerimize fikirlerini geliştirebilecekleri bir platform, doğru bağlantılar, mentorluk ve finansal destek sunuyoruz ve diyoruz ki erken aşama girişimler Sabancı ARF ile uçacak” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

'SABANCI ARF AÇIK İNOVASYON VE GİRİŞİM HIZLANDIRMA PLATFORMU'

Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün ise “İnovasyonu sadece maddi yatırımlarla sağlamak mümkün değil. Burada asıl önemli olan Topluluk bünyesinde inovasyon kültürünü yaratmak. Fikirden değere uzanan süreci en iyi şekilde kurgulamak. Bu kapsamda stratejik önceliklerimiz doğrultusunda bugüne kadar üç temel iş geliştirme ve inovasyon süreci yürütüyorduk. Bunlardan ilki, bir portföyü yöneten bir grup olarak şirket birleşmeleri ve satın almaları yapmak. İkinci olarak, Sabancı Ventures adı altında kurulmuş olan bir kurumsal girişim sermayesi fonumuz var. Bu fon ile stratejik odak alanlarımızda belli bir aşamaya gelmiş olan girişimlere azınlık yatırımlar yapıyoruz. Üçüncü olarak, X-teams adını verdiğimiz bir çevik iş geliştirme programımız bulunuyor. Şimdi ise bu üçüne, bu yap-bozun 4. parçası olacak Sabancı ARF’ı ekliyoruz" şeklinde konuştu.

Eyigün inovasyon kavramının özdeşleştiğini vurgulayarak, "Sabancı ARF bizim çok boyutlu bakış açımızın; iş geliştirme ve inovasyon süreçlerimizin önemli tamamlayıcılarından biri olacak. Sabancı ARF açık inovasyon ve girişim hızlandırma platformu. Biz Sabancı ARF ile erken aşama girişimlere destek vererek, onların müşteri ve paydaş haritalarını genişletmelerine olanak sağlayacağız. Özetle, ‘fikirden değere’ giden bu sürecin birçok önemli unsuru var ve artık Sabancı ARF da bu sürecin içerisinde yer alan çok önemli bir parça" dedi.

'TOPLULUK ÇALIŞANLARI HERHANGİ BİR KAYBI OLMADAN İŞLERİNE DÖNEBİLECEK'

Sabancı ARF ile Türkiye’de bir ilki hayata geçirdiklerini de sözlerine ekleyen Gökhan Eyigün, “Burada özellikle Topluluk içi girişimcilerimiz için, Türkiye’de uygulanmayan bir modelle hareket ettik. Hangi Topluluk şirketinde çalışırlarsa çalışsınlar onlara, kendi işlerinden tamamen ayrılmadan hayallerinin, projelerinin peşinden gitme fırsatı tanıdık. Sabancı Topluluk şirketlerinden fikir başvurusu yapan çalışanlarımız, özlük hakları korunmak kaydıyla Sabancı Topluluğu’ndaki işlerine ara verip 20 hafta boyunca sadece kendi iş fikirlerine odaklanıp onu ticarileştirebilecek. Sonrasında da kendi fikirlerinden kurulacak şirketin ana hissedarı olacaklar. Projelerinde devam etmek istemeyenler ise eskiden çalıştıkları şirkete herhangi bir özlük hakkı ya da kariyer kaybı olmadan geri dönebilecekler. Bu hak bugüne kadar Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminde verilmemiş bir fırsat, bunu özellikle belirtmek isterim” diye konuştu.

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