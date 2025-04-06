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        Haberler Gündem Politika Yavuz Ağıralioğlu: 5 ayda tüm Türkiye'de teşkilatlandık | Son dakika haberleri

        Yavuz Ağıralioğlu: 5 ayda tüm Türkiye'de teşkilatlandık

        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Çok kısa zamanda teşkilatlandık, 5 ay oldu. Tüm Türkiye'de teşkilatlandık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 13:30 Güncelleme: 06.04.2025 - 13:30
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        Ağıralioğlu: Tüm Türkiye'de teşkilatlandık
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        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin kurulmasının ardından tüm Türkiye'de teşkilatlandıklarını söyledi.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Sivas'ta basın mensuplarıyla bir araya gelen Ağıralioğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Partisinin teşkilatlanma süreci hakkında bilgi veren Ağıralioğlu, "Çok kısa zamanda teşkilatlandık, 5 ay oldu. Tüm Türkiye'de teşkilatlandık." dedi.

        Bütün illerde parti binası açılışları yaptıklarını belirten Ağıralioğlu, tüm açılışların coşkulu gerçekleştiğini ifade etti.

        Vatandaşlarla sohbet etme imkanı da bulduğunu dile getiren Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

        "Sahada 'iyi ki kuruldunuz' sözlerine, 'sizinleyiz' temennilerine, 'size güveniyoruz, son kurşunumuzsunuz' ifadelerine çok şahit oluyoruz, bu çok kıymetli. Bu yüzden Anahtar Parti'yi memleketin umuduna kurduk. Yeni bir mecra, yeni bir imkan, daha iyisi başarılabilir iddiasıyla millet yeni bir partiyi bekliyordu ve doğru zamanda kurulduk. Ekime kadar süreci böyle yöneteceğiz, ekimde başka bir şey konuşacağız. Nisanda başlıyoruz, büyük kurultayımızdan sonra sahaya ineceğiz, önce tüm Türkiye'ye dokunacağız. Önce sahada tüm siyasi gücümüzü, sonra anketlerdeki siyasi kuvvetimizi, sonra yeni bir yol inşa etme kapasitemizi göstereceğiz, iyi geleceğiz."

        Ağıralioğlu, ülke adına en güçlü aday olmak için var güçleriyle sahada olacaklarını sözlerine ekledi.

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