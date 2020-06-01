Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma ve Zalim İstanbul dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 1 Haziran Pazartesi yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Görevimiz Tatil (yerli film)
22.15 Aşk Tutulması (yerli film)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.30 Mirasyedi (yerli film)
22.30 Eski Sevgili (yerli film)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Öldürme Arzusu (yabancı film)
22.15 Öldürme Arzusu (yabancı film)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.15 Olanlar Oldu (yerli film)
22.30 Zalim İstanbul (tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Son Durak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 7 Numara (tekrar)
21.50 Yeşil Deniz (tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
15.45 Lezzet Düşkünleri (Yeni bölüm)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (canlı)
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