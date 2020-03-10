Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma, Zalim İstanbul ve Vuslat ekranlara geliyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 10 Mart 2020 Salı yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Ramo (yeni bölüm)

00.15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.00 Öğretmen (yeni bölüm)

22.45 Çalgı Çengi İkimiz (yerli film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Olanlar Oldu (yerli film)

22.15 Kaçış Planı 2 (yabancı film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Hekimoğlu (yeni bölüm)

23.45 Hizmetçiler (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (yeni bölüm)

23.45 Gel Dese Aşk (tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Tutunamayanlar (yeni bölüm)

22.15 3'Te 3 Tarih

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)

20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)

00.15 Doya Doya Moda (tekrar)