Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma, Zalim İstanbul ve Vuslat ekranlara geliyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 10 Mart 2020 Salı yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Ramo (yeni bölüm)
00.15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.00 Öğretmen (yeni bölüm)
22.45 Çalgı Çengi İkimiz (yerli film)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Olanlar Oldu (yerli film)
22.15 Kaçış Planı 2 (yabancı film)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Hekimoğlu (yeni bölüm)
23.45 Hizmetçiler (tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (yeni bölüm)
23.45 Gel Dese Aşk (tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Tutunamayanlar (yeni bölüm)
22.15 3'Te 3 Tarih
TV8 YAYIN AKIŞI
16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Doya Doya Moda (tekrar)
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