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Yayın akışı 2 Haziran Salı! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, FOX, ATV yayın akışında ne var?

Yayın akışı, 2 Haziran 2020 Salı yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam normalde Baraj, Hekimoğlu, Ramo ve Tutunamayanlar dizileri yayınlanıyor. Ancak bazı dizilerin corona virüs tedbirleri kapsamında çekimleri durduğu için yeni bölümleri yayınlanmayacak. İşte bu akşam (Salı) Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, FOX, ATV yayın akışı

Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları Baraj, Hekimoğlu, Ramo ve Tutunamayanlar dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 2 Haziran Salı yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
23.45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.30 Aslan Babacık (yerli film)
23.00 Sinyalciler (yerli film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Köşeyi Dönen Adam (yerli film)
21.45 Delisin (yerli film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.15 Çarkıfelek (yeni bölüm)
22.46 Hekimoğlu (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber
20.00 Doktor Strange (yabancı film)
22.15 Gök Taşı (yerli film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Kral Şakir (yerli film)
21.55 Tutunamayanlar (sezon finali)

TV8 YAYIN AKIŞI

15.45 Lezzet Düşkünleri (Yeni bölüm)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (canlı)

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