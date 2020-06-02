Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları Baraj, Hekimoğlu, Ramo ve Tutunamayanlar dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 2 Haziran Salı yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
23.45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.30 Aslan Babacık (yerli film)
23.00 Sinyalciler (yerli film)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Köşeyi Dönen Adam (yerli film)
21.45 Delisin (yerli film)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.15 Çarkıfelek (yeni bölüm)
22.46 Hekimoğlu (tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Doktor Strange (yabancı film)
22.15 Gök Taşı (yerli film)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Kral Şakir (yerli film)
21.55 Tutunamayanlar (sezon finali)
TV8 YAYIN AKIŞI
15.45 Lezzet Düşkünleri (Yeni bölüm)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (canlı)
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