Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamlarında birçok yerli ve yabancı yapım film televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte Kanalların 2 Şubat yayın akışı ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Neşeli Günler
22:15 Postacı
23:45 Babam ve Oğlum
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20:00 Güvercin
KANAL D YAYIN AKIŞI
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Hekimoğlu
ATV YAYIN AKIŞI
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Şirinler
21:50 Yarından Sonra
FOX TV YAYIN AKIŞI
19:00 Gülben Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Savaşçı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim
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