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Yayın akışı 2 Şubat 2020 Pazar - Bu akşam Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?

TV yayın akışı, 2 Şubat Pazar yani bugün akşam için araştırılıyor. Bu akşam yine kanallarda farklı diziler, filmler ve programlar var. İşte televizyon kanallarının 2 Şubat Pazar yayın akışı...

Yayın akışı 2 Şubat 2020 Pazar

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamlarında birçok yerli ve yabancı yapım film televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte Kanalların 2 Şubat yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Neşeli Günler
22:15 Postacı
23:45 Babam ve Oğlum

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20:00 Güvercin

KANAL D YAYIN AKIŞI

18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Hekimoğlu

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Şirinler
21:50 Yarından Sonra

FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 Gülben Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Savaşçı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim

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