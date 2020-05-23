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Yayın akışı 23 Mayıs Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, ATV, FOX yayın akışında ne var?

Yayın akışı, 23 Mayıs 2020 Cumartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam normalde Kuzey Yıldızı ve Zümrüdüanka dizileri yayınlanıyor. Ancak bazı dizilerin corona virüs tedbirleri kapsamında çekimleri durduğu için yeni bölümleri yayınlanmayacak. İşte bu akşam (Cumartesi) Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, FOX, ATV yayın akışı

Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları Kuzey Yıldızı ve Zümrüdüanka dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 23 Mayıs 2020 Cumartesi yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
23.45 Hedef (yabancı film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.00 Benimle Söyle (yeni bölüm)
22.30 Niyazi Bey (yerli film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Evim (yabancı film)
21.45 Evim (yabancı film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.00 Kılıbık (yerli film)
21.45 Cehennem Melekleri 2 (yabancı film)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber
19.55 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20.20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21.00 Kim Milyoner Olmak İster?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18.00 TRT 1 Ana Haber
18.30 Mesnevi'den Hikayeler
19.00 Kuşlara Yolculuk
19.30 Ramazan Sevinci
20.35 Kalk Gidelim Eve

TV8 YAYIN AKIŞI

16.15 Survivor Panorama (Canlı)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (canlı)

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