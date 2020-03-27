Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları Arka Sokaklar, Babil, Hercai ve Payitaht ekranlara geliyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 274 Mart 2020 Cuma yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)

00.15 Savaş Vadisi (yabancı film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.00 İkinci Şans (yerli film)

22.30 Hadi İnşallah (yerli film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Babil (yeni bölüm)

00.20 Yerli dizi (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Arka Sokaklar (yeni bölüm)

23.15 Hekimoğlu (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Hercai (yeni bölüm)

00.20 Son Durak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Payitaht "Abdülhamid" (yeni bölüm)

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20.00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler (yeni bölüm)

00.15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm