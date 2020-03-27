Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları Arka Sokaklar, Babil, Hercai ve Payitaht ekranlara geliyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 274 Mart 2020 Cuma yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
00.15 Savaş Vadisi (yabancı film)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.00 İkinci Şans (yerli film)
22.30 Hadi İnşallah (yerli film)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Babil (yeni bölüm)
00.20 Yerli dizi (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar (yeni bölüm)
23.15 Hekimoğlu (tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Hercai (yeni bölüm)
00.20 Son Durak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Payitaht "Abdülhamid" (yeni bölüm)
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
TV8 YAYIN AKIŞI
16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20.00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler (yeni bölüm)
00.15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
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