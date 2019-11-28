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HaberlerTelevizyon

Yayın akışı 28 Kasım 2019! Bugün Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?

TV yayın akışı 28 Kasım 2019 bugün için araştırılıyor. Bu akşam yine kanallarda farklı diziler, filmler ve programlar var. İşte, televizyon kanallarının Perşembe yayın akışı

yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, MasterChef Türkiye programı ve diziler reyting yarışında olacak. İşte, kanalların 28 Kasım Çarşamba yayın akışı ise şöyle;


SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Güldür Güldür Show

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Güvercin

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Mucize Doktor

TV 8 YAYIN AKIŞI

20:00 MasterChef Türkiye

 

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