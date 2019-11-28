Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, MasterChef Türkiye programı ve diziler reyting yarışında olacak. İşte, kanalların 28 Kasım Çarşamba yayın akışı ise şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Güldür Güldür Show
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Güvercin
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Mucize Doktor
TV 8 YAYIN AKIŞI
20:00 MasterChef Türkiye
YORUMLAR