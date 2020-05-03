Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar içina araştırılıyor. Pazar akşamı Survivor yarışması ekranlara gelecek. Gel Dese Aşk, Güvercin, Savaşçı, Şampiyon dizileri koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verdi. Peki, bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 3 Mayıs 2020 Pazar yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Neşeli Günler
22:15 Mavi Boncuk
23:45 Buz Depremi
FOX TV YAYIN AKIŞI
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Bizim İçin Şampiyon
22:45 Çalgı Çengi
STAR TV YAYIN AKIŞI
18:45 Star Haber
20:00 Güzel Köylü
KANAL D YAYIN AKIŞI
19:00 Kanal D Haber
20:00 Kung Fu Panda 2
22:00 Çok Güzel Hareketler 2
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Nihat Hatipoğlu
21:00 Hayalet Avcıları
23:15 Babam
TRT 1 YAYIN AKIŞI
21:45 Dengi Dengine
23:20 Mesnevi Hikayeler
23:45 Kuşlarla Yolculuk
TV8 YAYIN AKIŞI
14:15 Survivor Ünlüler-Gönüllüler
17:15 Survivor Panorama Haftasonu
20:00 Survivor Ünlüler- Gönüllüler
YORUMLAR