Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Yayın akışı 31 Mart 2020 Salı! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX yayın akışında ne var?

TV yayın akışı, 31 Mart 2020 Salı yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam normalde Baraj, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Ramo ve Tutunamayanlar dizileri yayınlanıyor. Ancak corona virüs tedbirleri kapsamında bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. İşte Salı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX yayın akışı

Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları Baraj, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Ramo ve Tutunamayanlar ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Baraj, Hekimoğlu ve Ramo bu hafta yayınlanmayacak. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 31 Mart 2020 Salı yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
00.15 Kıyamete Bir Kala (yabancı film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.30 Baraj (tekrar)
23.30 İlk Buluşma

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Bir Baba Hindu (yerli film)
22.30 Jet Sosyete (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.00 Hekimoğlu (tekrar)
23.30 Efsane (yabancı film)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber
20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (yeni bölüm)
23.45 Gel Dese Aşk (tekrar) 

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Tutunamayanlar (yeni bölüm)
22.15 3'Te 3 Tarih   

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)
20.00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler (yeni bölüm) 
00.15 Survivor Ekstra (canlı)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kuzey Yıldızı 27. bölüm fragmanı: Bundan sonra babanız benim dünya ahiret arkadaşımdır! Kuzey Yıldızı yeni böl
TELEVİZYON"Bundan sonra babanız benim dünya ahiret ...
Gelinim Mutfakta Elif ve Ezgi neden yok? Gelinim Mutfakta'da Elif ve Ezgi ayrıldı mı?
TELEVİZYONGelinim Mutfakta Elif ve Ezgi neden yok?
Reyting sonuçları 30 Mart 2020! Pazar dizi reyting sonuçlarında birinci hangisi oldu? AÇIKLANDI
TELEVİZYON30 mart reyting sonuçları!
Sefirin Kızı 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nare, Sancar'a kapıları kapatıyor! Sefirin Kızı son bölüm!
TELEVİZYONNare, Sancar'a kapıları kapatıyor
Survivor'da dün akşam kim kazandı? 30 Mart Survivor eleme adayları kimler?
TELEVİZYONSurvivor'da dün akşam kim kazandı?
Çukur Evde 2. bölümüyle bu akşam Youtube kanalında!
TELEVİZYONÇukur Evde 2. bölümü bu akşam Youtube'da
Gelinim Mutfakta puan durumu 30 Mart! Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?
TELEVİZYONGelinim Mutfakta puan durumu 30 Mart 2020
Zalim İstanbul bu akşam neden yok? Zalim İstanbul 37. yeni bölüm ne zaman?
TELEVİZYONZalim İstanbul bu akşam neden yok?
Yasak Elma bu akşam neden yok? Yasak Elma 75. yeni bölüm ne zaman?
TELEVİZYONYasak Elma bu akşam neden yok?
Çukur bu akşam neden yok? Çukur 3. sezon 26. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Show TV yayın akışı
TELEVİZYONÇukur bu akşam neden yok?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X