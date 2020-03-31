Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları Baraj, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Ramo ve Tutunamayanlar ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Baraj, Hekimoğlu ve Ramo bu hafta yayınlanmayacak. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 31 Mart 2020 Salı yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
00.15 Kıyamete Bir Kala (yabancı film)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.30 Baraj (tekrar)
23.30 İlk Buluşma
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Bir Baba Hindu (yerli film)
22.30 Jet Sosyete (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Hekimoğlu (tekrar)
23.30 Efsane (yabancı film)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (yeni bölüm)
23.45 Gel Dese Aşk (tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Tutunamayanlar (yeni bölüm)
22.15 3'Te 3 Tarih
TV8 YAYIN AKIŞI
16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)
20.00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (canlı)
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