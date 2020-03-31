Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları Baraj, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Ramo ve Tutunamayanlar ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Baraj, Hekimoğlu ve Ramo bu hafta yayınlanmayacak. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 31 Mart 2020 Salı yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)

00.15 Kıyamete Bir Kala (yabancı film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.30 Baraj (tekrar)

23.30 İlk Buluşma

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Bir Baba Hindu (yerli film)

22.30 Jet Sosyete (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Hekimoğlu (tekrar)

23.30 Efsane (yabancı film)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (yeni bölüm)

23.45 Gel Dese Aşk (tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Tutunamayanlar (yeni bölüm)

22.15 3'Te 3 Tarih

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)

20.00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler (yeni bölüm)

00.15 Survivor Ekstra (canlı)