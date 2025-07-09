Yaz aylarının sessiz tehlikesi! Baş ağrısı ve halsizlik hissiyle başlıyor... Klima çarpmasını önlemek için bunlara dikkat!

Serinleme ihtiyacıyla sıkça kullanılan klimalar, vücudun ısı dengesini bozarak çeşitli sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Özellikle sıcak yaz günlerinde terli şekilde soğuk hava akımına maruz kalmak, baş ağrısı ve kas ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteren klima çarpmasını tetikleyebiliyor. Bilinçli klima kullanımı, bu riskleri büyük ölçüde azaltabilir...

ANİ SICAKLIK DEĞİŞİMLERİ VÜCUT DENGESİNİ SARSABİLİR

Yaz aylarında serinlemek amacıyla yoğun şekilde tercih edilen klimalar, yanlış kullanıldığında ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor. Özellikle dış ortam sıcaklığıyla iç mekân sıcaklığı arasında ani geçişler yaşandığında, vücudun ısı dengesi bozulabiliyor.

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Bu durum da halk arasında “klima çarpması” olarak bilinen rahatsızlığın ortaya çıkmasına neden oluyor. Uzmanlar, bu tür sıcaklık değişimlerinin özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde daha ağır etkiler yaratabileceği uyarısında bulunuyor.

KLİMA ÇARPMASININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Klima çarpması genellikle soğuk algınlığına benzer semptomlarla kendini gösterir. Baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, halsizlik, burun akıntısı, boğazda kuruluk, gözlerde yanma ve üşüme hissi en yaygın belirtiler arasındadır.