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HaberlerGündemYAZ GELİYOR! Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Sıcaklıklar artıyor
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Meteoroloji'den açıklama! Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeler göre, Türkiye'nin büyük bölümü güneşli bir gün geçirecek. Doğu Anadolu'nun doğusunda öğleden sonra yağmur geçişleri görülebilir. Hava sıcaklıkları batı ve iç bölgelerde 2 ila 6 derece artacak

YAZ GELİYOR! Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Sıcaklıklar artıyor
Sevindiren haber! Sıcaklıklar artıyor
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile ilk saatlerde Trabzon çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ülkemizin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, doğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

TRABZON °C, 12°C
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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