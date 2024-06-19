Yaz ödemi tatilinize gölge düşürmesin! Yaz ödeminden hızlıca kurtulmak için ipuçları

Ama bir de yaz ödemi vardır ki... Ondan hemen hepimiz nasibimizi alırız! Yaz mevsimi, artan sıcaklıklar nedeniyle cildimizde oluşacak güneş yanıkları ve vücudumuzdaki suyun azalmasını da beraberinde getirir.

Yani yaz mevsiminde hem vücudumuzun su oranının çok hızlı azalması hem de yine sıcak hava yüzünden olabildiğince az hareket etmemiz, bizi yaz ödeminin kucağına bırakır...