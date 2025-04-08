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        Haberler Bilgi Gündem YAZ TATİLİ ERKENE Mİ ÇEKİLİYOR? 2025 Okullar erken mi kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? MEB’den açıklama geldi!

        Yaz tatili erkene mi çekiliyor? 2025 Okullar erken mi kapanacak? MEB'den yaz tatili açıklaması!

        Bu yıl Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Bu sebeple okulların planlanandan daha erken kapanacağı iddia edildi. Bazı basın ve yayın organlarında "MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" başlıklı haberler yer aldı. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Peki, yaz tatili erkene mi çekiliyor? 2025 Okullar erken mi kapanacak? İşte MEB'in yaz tatili açıklaması…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 15:28 Güncelleme: 08.04.2025 - 15:28
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        2024-2025 eğitim öğretim yılı tüm hızıyla devam ederken milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bir iddia gündeme oturdu. Bazı basın ve yayın organlarında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmek için hazırlıklara başladığı yönünde haberler yer aldı. Söz konusu haberlerde okulların 2-6 Haziran haftasında kapanacağı öne sürüldü. İddialara ilişkin MEB’den son dakika açıklaması geldi. Peki, yaz tatili erkene mi çekiliyor? 2025 Okullar erken mi kapanacak? İşte yanıtı…

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        YAZ TATİLİ ERKENE Mİ ÇEKİLİYOR?

        Bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilinin erkene çekileceği öne sürüldü. Bazı basın ve yayın organlarında "MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" başlıklı haberler yer aldı.

        Söz konusu iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

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        Bakanlık, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının daha önce açıklandığı gibi 20 Haziran'da sona ereceğini bildirdi.

        MEB tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu haberde özetle, 'Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor.' şeklinde verilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

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        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Eğitim-öğretim süreçlerinin daha önce açıklanan plana göre devam ettiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir." denildi.

        Açıklamada, "Kaynağından araştırılmadan veya kasıtlı olarak asılsız iddialar içeren yalan ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun gündemini meşgul eden; milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velimizi yanlış yönlendiren bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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