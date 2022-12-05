Öğrenciler, bir eğitim yılı içerisinde iki ara tatil ve ve bir yaz tatili yapıyor. MEB tarafından açıklanan 2022-2023 eğitim öğretim takvimde tüm tatil tarihleri belli oldu. Şimdiden, yaz tatilini merakla bekleyen öğrenciler araştırmalara başladı. İşte, yaz tatili ve diğer ara tatil tarihleri...