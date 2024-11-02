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        Haberler Bilgi Gündem YDS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM 2024 YDS/2 ne zaman, saat kaçta başlayacak, sınav yerleri nasıl öğrenilir?

        YDS ne zaman, saat kaçta başlayacak? ÖSYM 2024 YDS/2 giriş belgesi sorgulama ekranı

        Yılın son Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre YDS/2 sınavına; Lefkoşa, Bişkek ve Türkiye'den 114 bin 623 aday başvuruda bulundu. 5 farklı dilde uygulanacak sınavda 81 ilde, 399 bina ve 5 bin 26 salon kullanılacak. Peki, 2024 YDS/2 ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte, ÖSYM AİS YDS giriş belgesi sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 09:50 Güncelleme: 02.11.2024 - 09:50
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        Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre YDS/2 sınavı; KKTC (Lefkoşa), Kırgızistan (Bişkek) ve 81 ilde yapılacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde uygulanacak sınavın saat kaçta başlayacağı ve kaç dakika süreceği araştırılmaya başlandı. Peki, YDS ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte, 2024 YDS/2 giriş belgesi sorgulama ekranı…

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        YDS/2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) 3 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak

        ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa, Bişkek ve Türkiye'den 114 bin 623 aday için 81 ilde, 399 bina ve 5 bin 26 salon kullanılacak.

        Sınav, 89 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

        180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

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        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav günü emniyet personeli dahil 17 bin 721 kişinin görev yapacağını bildirdi.

        Ersoy, YDS/2'nin 5 farklı dilde uygulanacağını belirterek, şunları kaydetti:

        "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda 104 bin 363 aday İngilizce, 6 bin 568 aday Arapça, bin 688 aday Almanca, bin 38 aday Fransızca, 966 aday Rusça dillerinde uygulamaya katılacak. Adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, bin 15 aday bu haktan yararlandı. Sınava 336 engelli aday katılacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim."

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        YDS/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilirler.

        YDS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        NÜFÜS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

        Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak.

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        YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2024-YDS/2 sınav sonuçları, 22 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.

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