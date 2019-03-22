2019 YDS sınavı ne zaman ve saat kaçta? soruları sınava girecek adaylar tarafından merakla araştırılıyor. ÖSYM resmi sitesinde YDS sınav giriş belgelerinin açıklandığını duyurdu. Sınav giriş belgelerini sorgulamak isteyen adaylar Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden sorgulama yapabilirler. İşte, 2019 YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav tarihi...

2019 YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

24 Mart 2019 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 14 Mart 2019 tarihinde saat 14.00’den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

2019 YDS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

24 Mart 2019 tarihinde uygulanacak olan YDS 2019/1 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.