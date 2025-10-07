YDS/2 başvurularında son güne girildi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, YDS/2 başvuru ücreti 850 TL olarak belirlendi. Başvuruları tamamlayan adaylar, YDS/2 sınavının gerçekleceği tarihi gündemine aldı. 2025 YDS/2; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden uygulanacak ve sınav 180 dakika sürecek. Peki, "YDS/2 başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? YDS/2 ne zaman?" İşte detaylar...