Yedinci Ev ve Birileri KüçükÇiftlik Park’ta

KüçükÇiftlik Park, yeni kapalı mekân konseptinde müzikseverleri farklı tarzlarda oluşturduğu konser programıyla ağırlamaya devam ediyor. Sevenlerinin heyecanla konser vermesini beklediği iki indie rock grubu, Yedinci Ev ve Birileri, 3 Aralık 2021 Cuma akşamı KüçükÇiftlik Park sahnesinde dinleyicileriyle buluşuyor.

Vokalde Birkan Nasuhoğlu, bas gitarda Hazar Aşçı ve davulda Turgay Gülaydın tarafından 2011 yılında kurulan Yedinci Ev, 2013 yılında yayınladıkları “Şimdi” isimli ilk albümlerinden çıkan “Anlat Ona”, “Sevsene Beni” gibi hit şarkılarla dikkatleri üzerine çekti. 2015 yılında yayınladıkları “Kalbim Seni Arıyor” teklisiyle dinleyici kitlesini genişleten grup, “Sarhoşum”, “Bir Kere Gelir” gibi büyük beğeni toplayan şarkıların yer aldığı ikinci albümleri “İçine Düştüm”ü ise 2017’de yayımladı. Yedinci Ev, 2021 yılında dinleyiciyle buluşturduğu “Kuzum”, “Nereye Kadar” ve “Gezegen” şarkılarıyla da büyük beğeni toplamaya ve hayran kitlesini genişletmeye devam ediyor.

Birileri

Söz, müzik ve vokallerde Jan Soykök, gitarda Baturalp Yılmaz, bas gitarda Emre Dereli ve davulda Çağdaş Topal’ın oluşturduğu Birileri; varoluş, mücadele, hayal kırıklıkları ve aşkı içeren şarkı sözleriyle son dönemde indie rock sound’undan biraz daha “pop” bir döneme geçti. “Bir İleri”, “Kusursz” ve “Pür Akustik” adlı üç albümleri bulunan grup 2020’de yayınladığı “Yürü”nün ardından 2021’de yayınladığı “ultrapop” ve “…aynı yer” adlı teklileriyle de dikkat çekiyor.